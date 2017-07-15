В Одессе Шахтер и Динамо разделят между собой 2 миллиона гривен

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Шахтер Д - Динамо Киев 19:08 — tramp2017 Рот помой с мылом, сильно воняет, лингвист херов. 18:55 — Denios ага... ты поучи еще меня правописанию, "языковед" хренов

Из Шахтера уволили Дамира Зинатуллина 19:04 — Владимир Копяк Ну, я бы так категорично насчет шуб не высказывался. Еще много фигурантов этого дела в полном здр...