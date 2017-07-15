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В Одессе Шахтер и Динамо разделят между собой 2 миллиона гривен

Дирекция УПЛ увеличила призовий фонд Суперкубка Украины на 500 тысяч гривен

  • 15.07.2017 18:03
  • 1046 просмотров
  • 2 комментария
Метки
upl.ua
© upl.ua
Увеличен призовий фонд Суперкубка Украины. Вместо анонсированых 1,5 миллиона гривен, донецкий Шахтер и киевское Динамо разделят между собой 2 миллиона гривен. Победитель Суперкубка Украины получит 1,25 миллиона, участник - 750 тысяч гривен.
 
Такое решение приняла Дирекция украинской Премьер-лиги в связи с тем, что почти все билеты на сегодняшний матч Суперкубка были раскуплены.
 
Напомним, что сегодня, в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». В прямом эфире матч покажут телеканалы «Футбол 1» и «Украина».

Источник — УПЛ

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Комментарии
    Гордон Шамвей
      Гордон Шамвей, 15.07.2017 18:06
    -4
    а добкину 50 надо)
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    west1nside
    online
      west1nside, 15.07.2017 19:07
    0
    проигравшая команда уже может омазку не придумывать.... 2 млн- недостаточная мотивация
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