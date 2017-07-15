В Одессе Шахтер и Динамо разделят между собой 2 миллиона гривен

Увеличен призовий фонд Суперкубка Украины. Вместо анонсированых 1,5 миллиона гривен, донецкий Шахтер и киевское Динамо разделят между собой 2 миллиона гривен. Победитель Суперкубка Украины получит 1,25 миллиона, участник - 750 тысяч гривен.
Такое решение приняла Дирекция украинской Премьер-лиги в связи с тем, что почти все билеты на сегодняшний матч Суперкубка были раскуплены.
Напомним, что сегодня, в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». В прямом эфире матч покажут телеканалы «Футбол 1» и «Украина».
Источник — УПЛ
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