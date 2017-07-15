Жуниор МОРАЕС: «Не смогу играть еще 4 матча из-за дисквалификации»

Форвард ФК «Динамо» Киев Жуниор Мораес на своей странице в Instagram объяснил, почему не попал в заявку столичного клуба на матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» (Донецк).

«К сожалению, я не смогу играть еще 4 матча из-за дисквалификации. Желаю команде удачи в сегодняшнем матче», - написал Мораес.