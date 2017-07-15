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Жуниор МОРАЕС: «Не смогу играть еще 4 матча из-за дисквалификации»

Нападающий «Динамо» объяснил, почему не попал в заявку на Суперкубке Украины

  • 15.07.2017 17:28
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Getty Images. Жуниор Мораес
© Getty Images. Жуниор Мораес
Форвард ФК «Динамо» Киев Жуниор Мораес на своей странице в Instagram объяснил, почему не попал в заявку столичного клуба на матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» (Донецк).
 
«К сожалению, я не смогу играть еще 4 матча из-за дисквалификации. Желаю команде удачи в сегодняшнем матче», - написал Мораес.
 
Ранее сообщалось, что Рыбалка, Мораес, Кравец и Кендзёра не сыграют с «Шахтером».

Источник — Instagram

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