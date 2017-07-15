Феррейра стреляет дублем: Шахтер в Одессе выиграл Суперкубок Украины

Помимо того, что матч за Суперкубок Украины, как открытие сезона, сам по себе уже праздник, у его участников были собственные основания ждать того события, которое вечером 15 июля состоялось на одесском стадионе «Черноморец». «Шахтер» в прошлом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок Украины, так что, для полного комплекта всех украинских трофеев не хватало только одного – Суперкубка. Что же до «Динамо», то слишком много болезненных поражений киевляне потерпели в последнее время от своего принципиального соперника. И хотя им удалось выиграть последний очный матч, но достаточно вспомнить его детали (составы, турнирную ситуацию и прочее), чтобы не воспринимать его в качестве какого-то реванша.

Когда стали известны стартовые составы, то большее любопытство было, конечно, к киевской части протокола. Помимо девяти футболистов, которые стабильно играли в «Динамо» и при Сергее Реброве, в основе были Хачериди и Мбокани, которые давно уже не выходили на поле в футболках «динамовского» клуба в официальных матчах. Их позиции на поле в числе ключевых, поэтому, можно было говорить об определенном риске со стороны Александра Хацкевича, дебютировавшего в качестве главного тренера «Динамо».





Киевляне в первые две минуты продемонстрировали очень неплохой контроль мяча, который прервался лишь после офсайда Мбокани. «Шахтер» ответил быстрой контратакой, которую завершал Тайсон – не очень удачный удар получился у бразильца, однако Рудько не с первой попытки укротил мяч. В следующий же раз голкиперу «Динамо» довелось коснуться мяча уже при печальных обстоятельствах – вынимая кожаный снаряд из сетки собственных ворот. Марлос и Бернард выиграли борьбу у оппонентов в центральной зоне, и после прострела Исмаили слева вдоль ворот Феррейре несложно было поставить результативную точку в этой атаке. Шла 8-я минута матча, и «Шахтер» повел в счете 1:0.

Киевляне спокойно пережили эту неудачу, и вскоре после удара Ярмоленко Пятову в определенной мере повезло, когда после рикошета мяч полетел не в ворота, а на угловой. То, что корнеры будут представлять опасность для «горняков», продемонстрировал Мбокани, пробив головой очень коварно – мяч, ударившись о газон, пролетел над перекладиной.

Тем, что «Шахтер», поведя в счете, практикует игру от обороны, никого не удивишь. Как раз на эту тактику команду Паулу Фонсеки перешла ближе к середине тайма – долгий, без продвижения вперед, контроль мяча, правда, не выглядел зрелищно, но есть тренерская установка, и команда обязана её выполнять. К тому же, есть еще и стандарты, за счет которых можно ставить в тупик оборону соперника – на 27-й минуте никто из киевлян не смог помешать Кривцову пробить головой после навеса со штрафного, но Рудько в этом эпизоде четко выполнил свою работу.

Убаюканный своим контролем над игрой, «Шахтер» на 29-й минуте пропустил опаснейшую атаку «Динамо». Ярмоленко передачей справа нашел в штрафной Гармаша, Пятов с огромным трудом отбил мяч после его удара, и быть бы голу, если бы Срна не оказался самым расторопным во вратарской – капитан «горняков» был первым у мяча и вынес его из опасной зоны.

Пауза, которая наступила в игре на пару минут из-за петард, брошенных на поле с трибун, не оказалась для «Шахтера» кстати – выводы сделаны не были, и на 38-й минуте еще одна ошибка в обороне. Гармаш на левом фланге, под острым углом оказался с глазу на глаз с Пятовым, но ни пробить, ни сделать точную передачу на партнера у Дениса не получилось. До конца тайма мяч редко покидал «шахтеровскую» половину, уже на 3-й компенсированной минуте Гармаш дальним ударом заставил вступить в игру Пятова, но счет на табло так и не изменился.

В перерыве состоялась только одна замена – вместо Малышева на поле вышел Коваленко, а стартовые минуты второго тайма запомнились такой себе хорватской разборкой. Срна справа врывался в штрафную, но обыгрывая Виду, оказался на газоне. Донецкий хорват был уверен в том, что нарушение правил было, киевский был убежден в обратном – мнения последнего придерживался и арбитр матча Труханов. Вскоре команды обменялись штрафными с навесом в район вратарской, но никому они дивидендов не принесли.





И тут, как гром среди ясного неба – дежавю из первого тайма. На 55-й минуте Исмаили слева сильно прострелили вдоль ворот, Антунеш не успел за Феррейрой, и преимущество «горняков» в счете возросло двукратно. Порадоваться этому голу в полной мере «горнякам» не удалось – с трибун снова полетели петарды, и Труханов во второй раз был вынужден приостановить игру. Телекамеры во время паузы показали президента ФФУ, и Андрею Павелко было о чем призадуматься – с одной стороны, работа над тем, чтобы на нашем футболе было безопасно, ведется, но вот воз проблем с места продвигается не очень.

Когда игра возобновилась, вместо Гармаша на поле появился Беседин – «Динамо» нужно было прибавлять в атаке. Желательно резко, и очень быстро, но это легче сказать, чем сделать. «Шахтер» после второго гола заиграл, словно на кураже – Марлос начал демонстрировать свою филигранную технику, его активностью поддержал Тайсон. Это позволило на 67-й минуте заработать штрафной, после которого Феррейра пробил головой, но аргентинцу не хватило точности.

Тем временем, второй заменой Хацкевича стал выход Гонсалеса вместо Цыганкова, но сути происходящего на поле она не поменяла. «Шахтер» при любой возможности, словно пружина, разжимался в контратаки, и едва ли не каждая из них таила угрозу воротам Рудько.

На 79-й минуте Хацкевич выбрал свой лимит замен (Шепелев вместо Буяльского), и спустя минуту градус игры вырос – Степаненко в опорной зоне сбил Беседина, и карточка за это нарушение стала для «горняка» второй. «Шахтер» на оставшееся время остался вдесятером, и забей Морозюк штрафной, стало бы еще интереснее, но дончан выручил Пятов, переведя мяч из-под перекладины на угловой.

Имея на одного игрока больше, «Динамо» могло себе позволить атаковать большими силами. «Шахтер» попытался гасить атаки киевлян контролем мяча, но «динамовский» прессинг делал своё дело. На 86-й минуте Пятов вновь был в центре событий – Сидорчук по центру оказался на ударной позиции, голкипер «Шахтера» своевременно вышел из ворот, и принял удар на себя.

Из-за всех пауз в игре Труханов компенсировал к основному времени 7 минут. Петарды продолжали лететь с трибун, и позитивного антуража это Суперкубку, конечно же, не добавляло. Чем стремительнее добавленное время таяло, тем очевиднее становилось, что для «Динамо» речь идет хотя бы о голе престижа, но шансов, чтобы его забить, у киевлян не было.

2:0 – «Шахтер» за счет дубля Феррейры получил в своё владение недостающий трофей. Через неделю две наши лучшие команды вновь сыграют между собой, но в рамках чемпионата Украины, старт которого уже в воскресенье. С этим событием всех и поздравляем!

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Шахтер» – «Динамо» – 2:0 (1:0)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Факундо Феррейра (Иван Ордец, '87), Исмаили, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Бернард, Максим Малышев (Виктор Коваленко, '46), Дарио Срна, Тайсон (Дентиньо, '77), Ромеро Марлос, Тарас Степаненко

«Динамо»: Артур Рудько, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, '79), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш (Артем Беседин, '62), Виктор Цыганков (Дерлис Гонсалес, '68), Дьемерси Мбокани

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Факундо Феррейра, 8, 56. Факундо Феррейра, 8, 56.

Тарас Степаненко, 28. Бернард, 31. - Виталий Буяльский, 45. Сергей Сидорчук, 92. Тарас Степаненко, 28. Бернард, 31.- Виталий Буяльский, 45. Сергей Сидорчук, 92.

Тарас Степаненко, 80. Тарас Степаненко, 80.

Удары (в створ): 10 (6) – 10 (4).

Угловые: 0 – 5.

Офсайды: 1 – 6.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.