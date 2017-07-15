САЛЕНКО: «Не стоит строить иллюзии о будущем Кравца и Мораеса в Киеве»

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Украины.

— Насколько сейчас полезен Мбокани?

— Он хорошо смотрится. Если киевляне сыграют в два нападающих, в атаке выйдет пара Мбокани — Беседин. Однако я бы все равно больше делал ставку на своих.

— Ярмоленко, похоже, уже в хорошей форме. Вам так не кажется?

— Он себя показывал в поединках со средними командами. В субботу глянем, на что способен Андрей. Больше меня радует возвращение Гусева. Он в состоянии закрыть фланг — свои 30 минут Олег, думаю, отработает на высоком уровне.

— Когда Хацкевич сможет рассчитывать на Кравца и Мораеса?

— Никогда. Насчет их будущего в Динамо вряд ли стоит строить иллюзии.

— Время Хлебаса и Кендзеры в столичной команде настанет?

— О таком можно будет рассуждать только после того, как этих ребят мы увидим в серьезном деле.

— Для кого победа в Суперкубке важнее?

— Для Динамо. Чтобы утвердиться и пойти дальше. Виктория в игре с Шахтером поможет бело-синим хорошо настроиться на квалификацию Лиги чемпионов. Знаю, что поклонники Динамо очень ждут выхода команды в групповой этап турнира.

— Каково ваше предчувствие относительно результата субботнего матча? Кто победит?

— Мне кажется, сражение будет очень упорным, и дело дойдет до пенальти.