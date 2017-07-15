МОНТЕЛЛА: «Бонуччи и Серхио Рамос – самые техничные защитники в мире»

Наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о переходе бека Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».

«Бонуччи – футболист мирового уровня. Он и Серхио Рамос – самые техничные защитники в мире. Я мечтал поработать с ним, поэтому очень благодарен Марко Фассоне и Массимо Мирабелли.

Команда проделала огромную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых футболистов. Многие прибыли из других чемпионатов, поэтому некоторое время уйдет на адаптацию. Я не чувствую особого давления – работать с сильным составом проще.

Наша цель – попадание в Лигу чемпионов. Нам нужно быстро стать единым целым, и ребята уже делают все для этого», – сообщил Монтелла.