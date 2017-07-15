Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МОНТЕЛЛА: «Бонуччи и Серхио Рамос – самые техничные защитники в мире»

Коуч «Милана» рассказал о подписании экс-защитника туринского «Ювентуса»

  • 15.07.2017 16:20
  • 525 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Винченцо Монтелла
© Getty Images. Винченцо Монтелла
Наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о переходе бека Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».
 
«Бонуччи – футболист мирового уровня. Он и Серхио Рамос – самые техничные защитники в мире. Я мечтал поработать с ним, поэтому очень благодарен Марко Фассоне и Массимо Мирабелли.
 
Команда проделала огромную работу на трансферном рынке. Мы приобрели как опытных, так и молодых футболистов. Многие прибыли из других чемпионатов, поэтому некоторое время уйдет на адаптацию. Я не чувствую особого давления – работать с сильным составом проще. 
 
Наша цель – попадание в Лигу чемпионов. Нам нужно быстро стать единым целым, и ребята уже делают все для этого», – сообщил Монтелла.

Источник — Football-italia

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.