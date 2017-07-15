Александар СТАНОЕВИЧ: «В матче с Олимпиком мы считаемся фаворитами»

Наставник греческого «ПАОКа» Александар Станоевич прокомментировал итоги жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Результат жеребьевки мог оказаться и хуже, но это не значит, что мы не уважаем украинский футбол, который представлен многими хорошими клубами. Однако логично, что из-за нашего более богатого опыта выступлений в еврокубках, мы считаемся фаворитами в матче с «Олимпиком». У соперника молодой тренер, занимающий свой пост три-четыре года. В клубе многое поменялось, и перед нашей игрой они уже проведут два тура в своем чемпионате, а это означает, что по готовности мы будем уступать украинцам.

Обычно я предпочитаю, чтобы первый матч проходил на нашем стадионе, но, учитывая тот факт, что сейчас только начало сезона, то может быть и лучше, что первый поединок пройдет в Украине. Мы будем готовы. У нас есть еще один товарищеский матч и необходимое время перед первой игрой», – рассказал Станоевич.