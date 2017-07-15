Коноплянка забил за Шальке в товарищеском матче

Дениска, опять жиденько дришешь. Причем партнера в лице дурачка Геши, позора Одессы, заразил дизе...

Georgy Ivanov, 15.07.2017 15:48 Да я и сам не знаю зачем тебе это нужно? Ни один мой коммент не п...

Да я и сам не знаю зачем тебе это нужно? Ни один мой коммент не пропускаешь.

чувырло ольгинское, срущее повсюду одними и теми же фразами, а ты это незаурядное слово "шта...