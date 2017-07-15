Коноплянка забил за Шальке в товарищеском матче

Вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка забил мяч в контрольном матче против другого немецкого клуба - «Падерборна» (1:0, матч продолжается).
Украинский полузащитник вышел на поле в основном составе, открыл счет в матче на 20-й минуте.
Напомним, ранее Коноплянка сделал дубль в товарищеском матче против «Эркеншвика».
Источник — Sport.ua
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