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Коноплянка забил за Шальке в товарищеском матче

Украинец открыл счет в матче с «Падерборном»

  • 15.07.2017 15:45
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка забил мяч в контрольном матче против другого немецкого клуба - «Падерборна» (1:0, матч продолжается).
 
Украинский полузащитник вышел на поле в основном составе, открыл счет в матче на 20-й минуте.
 
Напомним, ранее Коноплянка сделал дубль в товарищеском матче против «Эркеншвика».

Источник — Sport.ua

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