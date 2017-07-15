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Олег КОЖУШКО: «Попытаемся подарить Михайленко победу над Металлистом»

Футболист СК «Днепр-1» сообщил, что игра с харьковским клубом будет принципиальной для его команды

  • 15.07.2017 15:35
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fcdnipro.com. Олег Кожушко
© fcdnipro.com. Олег Кожушко
Полузащитник СК «Днепр-1» Олег Кожушко поделился своими ожиданиями от матча против «Металлиста-1925».
 
«Днепр и Харьков всегда были конкурентами. Харьковчане ставят перед собой цель выйти в Первую лигу, мы - тоже, поэтому эта игра будет довольно принципиальной для нас.
 
Если говорить о слаженности команды, то более-менее мы уже сыгрались вместе, хотя и появилось много новых людей. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в прошлой игре и заметить, что мы действительно нуждаемся в поддержке и в дальнейшем. Вчера у нашего тренера, Дмитрия Михайленко, был день рождения, поэтому желаю ему сил и удачной тренерской карьеры.
 
В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы подарить ему нашу победу в игре с «Металлистом» ведь он сам сказал, что главный для него подарок - победа в матче 15 июля», - сообщил Кожушко.

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