Монако отклонил предложение Ман Сити по Менди

Английский «Манчестер Сити» сделал очередное предложение боссам «Монако». Ранее «горожане» предлагали 40 млн евро за защитника Бенжамена Менди.
На этот раз они «накинули» еще 5 миллионов, но «Монако» вновь ответил отказом. Тем не менее, в английском клубе надеются все-таки договориться и готовят третье предложение – 57 млн. Напомним, после сорвавшейся сделки с Дани Алвесом «Манчестер Сити» сумел приобрести защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера за 50 млн фунтов (около 55 млн евро). Так что вполне вероятно, «Монако» просто хочет заработать на трансфере 22-летнего Менди побольше, ведь игрок ранее заявлял, что не прочь перейти именно в «Манчестер Сити».
Источник — L`Equipe
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