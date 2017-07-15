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Монако отклонил предложение Ман Сити по Менди

«Горожане» намерены увеличить выплату за защитника до 57 млн евро

  • 15.07.2017 14:53
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Getty Images. Бенжамен Менди
© Getty Images. Бенжамен Менди
Английский «Манчестер Сити» сделал очередное предложение боссам «Монако». Ранее «горожане» предлагали 40 млн евро за защитника Бенжамена Менди.
 
На этот раз они «накинули» еще 5 миллионов, но «Монако» вновь ответил отказом. Тем не менее, в английском клубе надеются все-таки договориться и готовят третье предложение – 57 млн. Напомним, после сорвавшейся сделки с Дани Алвесом «Манчестер Сити» сумел приобрести защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера за 50 млн фунтов (около 55 млн евро). Так что вполне вероятно, «Монако» просто хочет заработать на трансфере 22-летнего Менди побольше, ведь игрок ранее заявлял, что не прочь перейти именно в «Манчестер Сити».

Источник — L`Equipe

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