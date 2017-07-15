Ярослав ГОДЗЮР:«Хотелось бы сыграть за сборную, но сейчас Урал важнее»

Основным голкипером футбольного «Урала» в новом сезоне российской Премьер-лиги будет новичок клуба — Ярослав Годзюр, перешедший этим летом в екатеринбургскую команду из грозненского «Терека».

Годзюру 32 года, у него два гражданства — России и Украины (на сайте РФПЛ указано, что он не является легионером - Sport.ua). Сначала он выступал в чемпионате родной страны, затем стал играть в России и провел целых девять сезонов в грозненском «Тереке». В «Урал» Ярослав перешел 14 июня.

— Что вы знали об «Урале», когда переходили в клуб?

— Знал многое, команда играет в Премьер-лиге, неоднократно приходилось играть с «Уралом». И в манеже, и на Центральном стадионе, и на «СКБ-банк Арене» выходил в матчах, когда выступал за «Терек». Команда все-таки на слуху.

— Быстро приняли решение перейти в екатеринбургскую команду?

— Достаточно быстро. Григорий Викторович (Иванов — президент «Урала». — ред.) позвонил мне и спросил: «Есть желание выступать за «Урал»?» И я ответил «Да». Все решилось в личном разговоре. Затем были улажены формальности.

— Не было даже недели или дня на раздумье?

— Не было такого. Я сразу дал ответ, что с удовольствием перейду в «Урал», и вопрос был закрыт.

— Как оцените свое физическое состояние, форму?

— Достаточно хорошо, месяц плодотворно работали на сборах — по две тренировки в день. Тренер вратарей в «Урале» очень квалифицированный, много времени уделяет мелочам, с ним очень понравилось работать. Думаю, что готов к сезону на 90 процентов.

— Вы теперь однозначно первый номер и основной голкипер «Урала». Это признал и главный тренер Александр Тарханов. На вас это налагает дополнительную ответственность?

— Конечно, это дополнительная ответственность, я понимаю и ощущаю доверие со стороны руководства и тренерского штаба. Хочется оправдать его и показать все, на что ты способен, и проявить себя с самой лучшей стороны.

— Какие личные цели ставите перед собой?





— Показать все, что могу, проявить себя на 100 процентов.

— Вы переезжаете из Грозного в Екатеринбург? Семью перевозите?

— Будем жить с женой здесь, в Екатеринбурге. Город большой, развивается, много строек, все готовится к ЧМ-2018. Уже видел центральный стадион, хотелось бы на нем сыграть, всегда приятно играть на новой арене.

— Вы 9 лет провели в «Тереке». Очень долгий срок, нечасто в последнее время игроки так задерживаются в клубе. Вас там все устраивало?

— Да, можно сказать так. Я пришел в «Терек», все шло там лучше и лучше, за исключением последних полутора лет, когда я потерял место в основном составе, а так меня все устраивало. Мне было комфортно в «Тереке», и я не видел смысла что-то менять.

— Что запомнилось особенно?

— Это все-таки треть моей жизни… Мне однозначно запомнилась работа с тренером вратарей, Рамзаном Цуцулаевым — прекрасным человеком и специалистом, который мне многое дал. Это будет одно из самых лучших моих воспоминаний.

— Говорят, что глава республики Рамзан Кадыров мог спокойно прийти на тренировку. Такое бывало?

— Мог прийти, конечно. В последнее время не играл уже с нами, но раньше подключался, играл в футбол.

— Рассчитываете на игры в сборной Украины?

— Сейчас больше концентрируюсь на «Урале», для меня это важнее.

— Несколько лет назад вы говорили, что хотели бы сыграть за сборную…

— Каждый футболист хотел бы сыграть за сборную своей страны. Сборная — вершина для профессионального футболиста. Хотелось бы, наверное. Андрей Дикань, также игравший в «Тереке», дебютировал за сборную, когда ему было 32. Я как раз в таком же возрасте. Есть пример из практики — значит, нет ничего невозможного.

— Говорят, что вы удалились из всех соцсетей?

— Да, полностью. Есть много занятий гораздо интереснее, чем социальные сети. Никаких конфликтов у меня не было. Просто решил занять свое личное время другими вещами…