Эксперт: Луис Адриано заслуживал удаления в Суперкубке России

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд уверен в том, что нападающего «Спартака» Луиса Адриано стоило удалить с поля во время матча за Суперкубок России-2017.

- Именно Адриано стал зачинщиком потасовки между футболистами обеих команд во втором тайме. Бразилец заслуживал удаления. Однако желтую карточку получил молодой игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов, - заявил Бартфельд.

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России. Счет в поединке на 101-й минуте открыл именно Луис Адриано.