Эксперт: Луис Адриано заслуживал удаления в Суперкубке России

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд уверен в том, что нападающего «Спартака» Луиса Адриано стоило удалить с поля во время матча за Суперкубок России-2017.
- Именно Адриано стал зачинщиком потасовки между футболистами обеих команд во втором тайме. Бразилец заслуживал удаления. Однако желтую карточку получил молодой игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов, - заявил Бартфельд.
Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России. Счет в поединке на 101-й минуте открыл именно Луис Адриано.
Источник — ТАСС
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Бразилец стал зачинщиком потасовки и не должен был доиграть поединок
Ведь это же дурная наследственность(шахтер донецк кротеску). Пакостнее ее и ... Клим, Клим! - крикнул Профессор, - Клим Чугункин! - Борменталь открыл рот.
кто то удивлен?
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