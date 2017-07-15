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Леонардо Бонуччи своеобразно попрощался с Ювентусом

Защитник выкупил страницу Gazzetta dello Sport, чтобы попрощаться с клубом

  • 15.07.2017 13:46
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Леонардо Бонуччи своеобразно попрощался с Ювентусом

Теперь уже экс-игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи попрощался с туринским клубом. Для этого он выкупил целую страницу Gazzetta dello Sport.

Очевидно, ему пришлось пойти на такой шаг, дабы не гневить фанатов переходом в стан одного из главных врагов «Старой синьоры» - «Милан».
 
«Семь сезонов остались позади. Семь сезонов побед, достигнутых благодаря исключительной связи и атмосфере внутри команды. Шесть скудетто. Естественно, остаётся большое сожаление в связи с тем, что клуб так и не выиграл Лигу чемпионов, но гордость от достигнутых успехов и возможности быть частью большой семьи сильнее разочарования. Спасибо за всё, «Юве», - написал Бонуччи в прощальном письме.

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