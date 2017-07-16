Заря – Сталь. Анонс

Как ещё анонсировать матчи стартового тура чемпионата, как не через призму летней подготовки коллективов? Общей для «Зари» и «Стали» она была в том, что команды провели заключительные спарринги последними из клубов УПЛ, сыграв свои тренировочные встречи буквально в среду.

Вот только подоплёка у этих матчей оказалась совершенно разная. Луганчане уже традиционно строят свои учебно-тренировочные сборы так, чтобы по максимуму наиграться с сильными соперниками и завершить спарринги буквально впритык к официальным встречам. Результаты в этих поединках у подопечных Юрия Вернидуба не самые лучшие, но главными в них и должны быть не итоговые счета, а пища для размышлений, и как раз противостояния с крепкими оппонентами дают её более чем достаточно.

А вот «Сталь» играла спарринги так поздно не от хорошей жизни. Некоторое время стоял вопрос о том, что клуб вообще может завершить выступление в элитном дивизионе, из-за чего были неопределённости в формировании всех трёх лиг, и вот только в начале прошлой недели клуб из Каменского наконец-то был утверждён участником нового чемпионата в УПЛ. Неудивительно, что коллектив Егише Меликяна позже остальных начал готовиться к сезону, экстренно собирал состав и успел провести лишь два спарринга.

Немало перемен в составе произошло и у «Зари» – по большей части, команда скорее утратила, нежели приобрела. Такое себе противостояние «Обескровленные против воскрешённых» ждёт нас воскресным вечером. Уход лидеров в очередной раз заставляет луганчан формировать новый коллектив, который снова ждёт испытание групповым этапом Лиги Европы. Впрочем, подспорье в виде десанта уже сыгранных футболистов «Днепра» должно быть весьма кстати. Любопытно, что как раз в одном из последних матчей прошлого сезона днепровские новобранцы «Зари» вместе со своей прежней командой обыграли «Сталь».

Луганчане же с самой «Сталью» не играли с прошлого года, однако что в прошлом, что в позапрошлом сезоне «Заря» «спотыкалась» на этом сопернике, выиграв только по одному матчу. Трудно сказать неудобный ли это оппонент или просто так складывались обстоятельства, но факт остаётся фактом.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:



«Заря»: Шевченко, Сухоцкий, Чечер, Форстер, Опанасенко, Гречишкин, Харатин, Паулиньо, Калитвинцев, Лунёв, Безбородько



«Сталь»: Пеньков, Мыцик, Даниелян, Грачев, Павлюк, Месхи, Якимив, Мысык, Климчук, Кузык, Щебетун