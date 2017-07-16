Александрия – Олимпик. Анонс

Первый тур в любом чемпионате всегда любопытен для любителей футбола – помимо того, что в лигу приходят новые команды, еще и большинство старожилов предстает в обновленном виде. Накануне в субботу запевку сезону матчем за Суперкубок Украины дали «Шахтер» и «Динамо», сегодня же у нас будет шанс оценить возможности еще восьми клубов Премьер-лиги. И если отталкиваться от прошлого сезона, то со спортивной точки зрения наиболее привлекательный матч 1-го тура пройдет в Александрии, где друг против друга сыграют участники квалификации Лиги Европы – «Александрия» и «Олимпик».

В пятницу команды Владимира Шарана и Романа Санжара узнали своих первых соперников в еврокубке. И хотя александрийцы точное название команды, с какой им играть в квалификации, узнают в ближайший четверг, главные тренеры почти аналогично оценили своих будущих оппонентов – в целом неплохо, потому что могло быть хуже. К этому можно добавить, что проход в следующую стадию квалификации обязательно будет зависеть от того, как «Александрия» и «Олимпик» к ним подготовятся, и для этого у них есть по два официальных матча чемпионата Украины. В них-то и предстоит пройти проверку боем новичкам наших представителей в Европе.

Конечно, только время даст оценку предсезонной работе, но подготовка «Александрии» к новому сезону не может вызывать никаких вопросов. Частенько бывает, что в подготовительный период наши клубы проводят спарринги с командами, названия которых можно услышать первый и последний раз, но в случае с «Александрией» понимаешь, к чему готовил своих подопечных Владимир Шаран. «Витесс», «Стяуа», «Брюгге», «АЗ Алкмаар», «Панатинаикос» – эти клубы никому представлять не надо, и в матчах именно с ними тренерский штаб александрийцев обкатывал новичков и отрабатывал ту игру, с которой нужно будет решать задачи в чемпионате и в еврокубке. Летом «Александрию» покинули сразу 8 футболистов – это Новак, Огиря, Леонов, Симинин, Мягков, Приемов, Путраш и Чантуришвили. Не все они были «железными» игроками «основы», а вот те, кто пришел на освободившиеся места, а это Панькив и Каленчук из «Стали», а также Бацула, Щедрый и Ситало из «Зирки» – уже зарекомендовавшие себя исполнители, и каждый из них приглашался не для сидения на скамейке запасных. Дело для них за малым – максимально быстро воспринять игровую философию Владимира Шарана, а далее – вперед, выдавать результат. Конец июля и начало августа будут очень сложными для «Александрии» и насыщенными, но это как раз тот случай, когда сложности только радуют.

Что до «Олимпика», то команда Романа Санжара, исходя из своих возможностей, работала в Украине, соответственно, в соперниках в подготовительный период были отечественные клубы. В ходе же межсезонья дончане теряли футболистов, которые во многом определяли их игру – это Матяж, Гришко, Олейник, Поступаленко, Гошкодеря. В меньшей степени это касается также покинувших клуб Гемегу, Жураховского, Гриня и Сергийчука. Отдельная история получилась с Богдановым, который сначала ушел, но затем вернулся. Вот и получилась первая половина лета, о которой Роман Санжар выразился достаточно кратко: «Все мои мысли – о строительстве новой команды». Из кого она будет, наряду с теми, кто остался, было озвучено незадолго до первого официального матча – это опять же «сталевары» Шабанов и Кравченко, Лухтанов из «Вереса», Сондей из Ахтырки, сюда же добавим арендованного у «Динамо» Лукьянчука. Серьезный контракт – на 2,5 года – «Олимпиком» заключен с бразильцем Гуччи, а это значит, что на этого футболиста в клубе основательно рассчитывают.

Как правило, матчи между «Александрией» и «Олимпиком» получаются малорезультативными – лишь в двух из шести поединков, сыгранных в рамках Премьер-лиги, было забито больше одного мяча, а, точнее, два. Суммарная статистика в пользу сегодняшних хозяев поля – две победы, три ничьи и одно поражение, мячи 4:2.

Стартовый свисток в матче на стадионе «Ника» даст киевский арбитр Евгений Арановский, для которого это будет 86-я игра в Премьер-лиге. По 6 из них был с участием «Александрии» и «Олимпика», и обе команды имеют схожую статистику. У александрийцев одна победа, 3 ничьи и 2 поражения, мячи 10:11, а у дончан – одна победа, 4 ничьи и одно поражение, мячи 7:8.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Цуриков, Басов, Гитченко, Чеботаев, Каленчук, Банада, Пономар, Старенький, Грицук, Ситало

«Олимпик»: Махарадзе, Лукьянчук, Шабанов, Кравченко, Федорив, Богданов, Цимбалюк, Гуччи, Хомутов, Моха, Беленький

Дисквалификация: Эмерсон («Олимпик»)