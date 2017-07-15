Сергей ПАЛКИН: «Задачи Шахтера фактически не меняются»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о задачах на сезон, которые стоят перед клубом:

- Футбол таков, что составить конкуренцию в любой момент может кто угодно. У каждого клуба летом был свой подготовительный процесс, свое усиление. Сюрпризов может быть много. Мы как раз и любим футбол за то, что не знаем, как будет завтра. А будь все так просто, было бы неинтересно.

Последние десятилетия они у нас фактически не меняются: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Естественно, одна из главных задач – каждый сезон участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Эти темы не обсуждаются, тренеры и футболисты о них знают.