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Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ: «Аутсайдери нікому не цікаві в принципі»

Старший тренер молодіжної команди «Карпат» - про старт колективу в новому сезоні

  • 15.07.2017 12:39
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Zik. Александр Чижевский
© Zik. Александр Чижевский
Першими свій офіційний матч у новому сезоні-2017/2018 серед команд нашого клубу зіграє молодіжний склад. У суботу молоді «леви» грою проти одноліток «Зірки» з Кропивницького у прикордонній Раві-Руській розпочнуть боротьбу в Чемпіонаті України U-21, у якому вони намагатимуться виступити щонайменше не гірше, ніж у попередньому – тобто знову боротимуться за медалі. 
 
Про степінь готовності та настрій «зелено-білої» молодіжки перед стартовим поєдинком нового сезону Інформаційному центру ФК «Карпати» розповів старший тренер команди Олександр Чижевський. 
 
«Настрій у хлопців, як прийнято казати у подібних ситуаціях, бойовий. По-перше, усі вже скучили за офіційними матчами – все ж у товариських іграх упродовж підготовчого періоду бракує того адреналіну, який є в кожному поєдинку чемпіонату. А по-друге, хочеться реабілітуватися за програш в останньому контрольному спарингу. Хоч гра й була неофіційна, а суперник достатньо серйозний (рівненський «Верес – Авт.), однак програвати з рахунком 0:6 – це вже занадто. Тому команда хоче довести, що то була хоча й дуже неприємна, але все ж випадковість.  
 
Багато за ті дні, що минули після тої гри, думав над причинами того, що сталося і прийшов до висновку, що головний чинник складової – втома. Все ж ми виконали за підготовчий період дуже великий об’єм фізичних навантажень, який не міг не позначитися як на функціональному стані гравців, так і психологічному. Але з понеділка ми перейшли на режим одноразових тренувань на день, трохи зменшили навантаження і бачу, що поступово в діях гравців починає з’являтися свіжість. Сподіваюся, що до суботи (розмова відбулася у четвер ввечері – Авт.) у цьому плані все буде гаразд. 
 
Кадрових проблем у нас немає – усі здорові і готуються до матчу. Склад буде майже той самий, що ми грали товариські матчі. Можливо, на гру нам дадуть захисників Назара Виздрика та Андрія Буська, які їздили з першою командою клубу на тренувальні збори до Польщі. Знаю, що Серхіо Наварро в цілому і Назаром, і Андрієм залишився задоволений. Виздрик навіть два останні матчі на зборах виходив у стартовому складі. Вони й зараз продовжують тренуватися з основним складом, але цілком ймовірно, що грати будуть за молодіжку. Та зрештою побачимо, яким буде рішення головного тренера першої команди. 
 
Зрозуміло, що новий чемпіонат хочеться розпочати з перемоги, тим більше, що граємо у себе вдома. В принципі, для нас немає великої різниці, де грати – вдома чи на виїзді. Ми завжди намагаємося грати першим номером, бо коли відсиджуєшся в обороні, то можливо, якийсь турнірний результат і покажеш, але грати у футбол навряд чи навчишся. Щоб стати кваліфікованим футболістом, свої «гулі» краще набити в юніорах і в складі молодіжної команди. 
 
Однак ми завжди кажемо хлопцям, що наше головне завдання – вчитися грати у футбол. Та при цьому не можна нехтувати й результатом. По-перше, психологію переможця необхідно формувати паралельно з техніко-тактичною майстерністю та функціональною підготовкою. А по-друге, якщо ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу, як на футбольну особистість, треба, щоб не тільки ти добре грав, а й щоб твоя команда давала позитивний результат – усіх завжди цікавлять ті, хто виграє і знаходиться на верхніх рядках турнірної таблиці. Аутсайдери нікому не цікаві в принципі», – підсумував Олександр Арсенійович.

Источник — ФК Карпаты

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