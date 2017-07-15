Ювентус заинтересован в Тони Кроосе

Туринский «Ювентус» намерен продать Леонардо Бонуччи в «Милан», а на вырученные деньги приобрести хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса. Однако контракт немца со «сливочными» действителен до июня 2022-го.
Вряд ли Зинедин Зидан согласится отпустить ценного игрока, но деньги сегодня решают многое. «Старая синьора» уже потерпело фиаско в попытках приобрести Блеза Матюиди и Акселя Витселя, так что от туринского клуба можно ожидать достаточно «вкусное» предложение как для «Реала», так и для самого игрока.
La Juventus quiere fichar a Kroos https://t.co/75vGAjJxs9 pic.twitter.com/ufBSn8wVGv— RealMadridFOREVER (@rmforeverweb) July 15, 2017
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