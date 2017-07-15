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Ювентус заинтересован в Тони Кроосе

«Реал» вряд ли согласится продать полузащитника

  • 15.07.2017 12:31
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Getty Images. Тони Кроос
© Getty Images. Тони Кроос

Туринский «Ювентус» намерен продать Леонардо Бонуччи в «Милан», а на вырученные деньги приобрести хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса. Однако контракт немца со «сливочными» действителен до июня 2022-го.

Вряд ли Зинедин Зидан согласится отпустить ценного игрока, но деньги сегодня решают многое. «Старая синьора» уже потерпело фиаско в попытках приобрести Блеза Матюиди и Акселя Витселя, так что от туринского клуба можно ожидать достаточно «вкусное» предложение как для «Реала», так и для самого игрока.
 

 

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