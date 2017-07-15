Дебют Манчини, травма Смолова и непростой старт для Бердыева

Вояж «армейцев» в Махачкалу

Как и в прошлом сезоне ЦСКА открывает сезон выездным матчем с «Анжи». В отличие от «орлов», московская команда в текущее трансферное окно не ведет активную работу на трансферном рынке. Во всяком случае, пока. Среди новых лиц можно отметить вернувшихся из аренд перспективных Никиту Чернова и Александра Макарова. Впрочем, глядя на сыгранный состав «армейцев», если им и надо усиление, то лишь точечное.

Если отталкиваться от результатов контрольных матчей на сборах, можно сделать вывод, что команда Виктора Гончаренко находится в неплохих кондициях. Правда, до оптимальной формы ей еще далековато, ее можно набрать лишь через официальные поединки.

А вот «Анжи» серьезно усиливается к старту чемпионата. Среди пополнивших ряды «орлов» выделил бы игроков, выступавших в УПЛ – Игоря Чайковского, Олега Данченко и Джабу Липартию, а также опытных Владимира Полуяхтова и Вадима Афонина. Фактически всех игроков, к слову, «Анжи» подписал в качестве свободных агентов.

Состав махачкалинской команды значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Достаточно много игроков покинули расположение команды Александра Григоряна, среди которых также есть украинцы - Филипп Будковский и Максим Белый.

Сложно сказать, что светит «Анжи» в новом сезоне. Весеннюю часть минувшего сезона «желто-зеленые» не сильно впечатлили под руководством 50-летнего Григоряна. Возможно, в этом сезоне махачкалинцы смогут приятно удивить. Тем не менее, учитывая серьезную конкуренцию в верхней части таблицы, не думаю, что «Анжи» сможет побороться за еврокубковую зону.

«Анжи» - ЦСКА

15 июля, 20:00. Махачкала, «Анжи-Арена»

Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 7.35 Х - 3.93 П2 - 1.52

Ориентировочные составы:

«Анжи»: Солосин – Полуяхтов, Брызгалов, Фибель, Тетрашвили – Кацаев, Карасев, Афонин, Яковлев – Липартия – Мамтов

ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Щенников – Чалов, Витиньо

Не сыграют: Гасанов (травма) – Игнашевич (травма), Еременко (дисквалификация)

Долгожданный дебют Манчини

Роберто Манчини дебютирует в качестве главного тренера «Зенита» в выездном поединке с «СКА-Хабаровск». Питерская команда кардинально изменилась этим летом. Помимо прихода на тренерский мостик именитого итальянского специалиста, «Зенит» значительно укрепил (и продолжает это делать) состав. «Сине-бело-голубые» приобрели за 38 миллионов евро двух аргентинцев – Леандро Паредеса («Рома») и Себастьяна Дриусси («Ривер Плейт). Также ряды «Зенита» пополнили бывшие игроки «Ростова»: Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Безусловно, всем новичкам надо время, чтобы сыграться. А потому ждать чего-то особенного от подопечных Роберто Манчини со старта сезона не стоит. Но по ходу сезона, уверен, что у питерцев будут все основания, дабы выстрелить и быть командой, задающей тон в чемпионате. Поскольку кадровый и тренерский потенциал у «Зенита» просто громадный.

От кого точно не стоит ожидать ничего серьезного, так это от дебютанта Премьер-лиги «СКА-Хабаровск». «Армейцы» заняли в прошлом сезоне в ФНЛ лишь четвертое место, но за счет выигранной серии пенальти у «Оренбурга» в ответном стыковом матче сумели пробиться в элиту российского футбола.

Глядя на уровень исполнителей и возможности команды Алексея Поддубского, разумеется, хабаровский клуб один их главных аутсайдеров чемпионата. Впрочем, «хоронить» «армейцев» еще до старта сезона преждевременно. Может «СКА-Хабаровск» на каком-то этапе сезона сумеет всех удивить. Но думаю не более.

«СКА-Хабаровск» - «Зенит»

16 июля, 11:00. Хабаровск, «Стадион имени Ленина»

Арбитр: Роман Галимов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 9.00 Х - 4.50 П2 - 1.40

Ориентировочные составы:

«СКА-Хабаровск»: Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Черевко – Савичев, Дедечко, Друзин, Никифоров – Корян – Лескано

«Зенит»: Лодыгин – Цаллагов, Иванович, Кришито, Терентьев – Паредес, Кузяев – Кокорин, Жулиано, Молло – Дзюба

Не сыграют: Новосельцев (травма), Нобоа (дисквалификация)

Возвращение Бердыева в «Рубин» и травма Смолова

Интереснейший матч стартового тура в сезоне состоится в Казане, где встретятся одни из главных претендентов на еврокубки «Рубин» и «Краснодар». Если «быки» существенных изменений в межсезонье не претерпели, за исключением нескольких трансферов, то казанская команда претерпела серьезных изменений. В «Рубин» вернулась легенда клуба Курбан Бердыев.

За время отсутствия 64-летнего специалиста в Казане, «Рубин» перестал быть командой, способной бороться за призовую тройку. Казанская команда провалила два последних сезона. Особенно провальным получился прошлый сезон, учитывая серьезную трансферную кампанию команды минувшим летом. Но у Хавьера Грасии совсем не заладилось в России, и он покинул «Рубин» по завершении дебютного сезона.

В Казане связываются большие надежды с приходом Курбана Бердыева. Болельщики «Рубина» уже заждались от любимой команды высоких результатов и качественной игры. Многие верят в Курбана Бекиевича, что ему удастся вернуть команду на прежние высоты. И по правде говоря, я думаю, что Бердыеву, показавшему отменные результаты в «Ростове», по силам реанимировать казанскую команду, выведя ее на качественно новый уровень игры. Для этого «Рубин» совершил уже несколько приобретений, прежде всего, усилив оборону экс-игроками «Ростова» Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым. Также бы отметил возвращение в Казань иранского форварда ростовчан Сердара Азмуна, забившего в последних двух сезонах 21 гол за «желто-синих».

В прошлом сезоне под руководством Игоря Шалимова «Краснодар» не особо впечатлял своей игрой и стабильностью. Я бы даже больше сказал - «быки» во многом за счет багажа Олега Кононова добивались положительных результатов. Однако, минувший сезон уже позади. Шалимов провел полноценную предсезонную подготовку у руля команды и уже первые матчи сезона покажут, в каком состоянии находится «Краснодар», и способна ли вообще команда прибавлять.

Большой потерей станет для «быков» отсутствие ключевого игрока Федора Смолова, получившего травму в недавней контрольной встрече с ЦСКА. По прогнозам медиков 27-летний форвард сборной России выбыл из строя примерно на месяц. И это шанс для бразильского новичка Вандерсона Масиэла, неплохо проявившего себя на сборах на острие атаки.

Любопытно, что «Рубин» не побеждает «Краснодар» с 2013 года, проиграв в семи из восьми матчей. Да и вообще в истории противостояний между обоими клубами на счету казанской команды всего две победы в 12 поединках.

«Рубин» - «Краснодар»

16 июля, 17:30. Казань, «Казань Арена»

Арбитр: Евгений Турбин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.32 Х - 3.14 П2 - 3.33

Ориентировочные составы:

«Рубин»: Рыжиков – Кудряшов, Гранат, Бурлак – Кузьмин, М’Вила, Камболов, Оздоев, Набиуллин – Канунников, Жонатас

«Краснодар»: Синицын – Янбаев, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Жоаозиньо, Жигулев, Классон – Вандерсон

Не сыграют: Смолов, Крицюк, Окриашвили (все травмированы), Сонг (дисквалификация)

Все матчи 1-го тура: