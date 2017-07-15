Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дебют Манчини, травма Смолова и непростой старт для Бердыева

Sport.ua анонсирует стартовый тур российской Премьер-лиги

  • 15.07.2017 11:13
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fc-zenit.ru. Роберто Манчини
© fc-zenit.ru. Роберто Манчини

Вояж «армейцев» в Махачкалу

Как и в прошлом сезоне ЦСКА открывает сезон выездным матчем с «Анжи». В отличие от «орлов», московская команда в текущее трансферное окно не ведет активную работу на трансферном рынке. Во всяком случае, пока. Среди новых лиц можно отметить вернувшихся из аренд перспективных Никиту Чернова и Александра Макарова. Впрочем, глядя на сыгранный состав «армейцев», если им и надо усиление, то лишь точечное.

Если отталкиваться от результатов контрольных матчей на сборах, можно сделать вывод, что команда Виктора Гончаренко находится в неплохих кондициях. Правда, до оптимальной формы ей еще далековато, ее можно набрать лишь через официальные поединки.  

А вот «Анжи» серьезно усиливается к старту чемпионата. Среди пополнивших ряды «орлов» выделил бы игроков, выступавших в УПЛ – Игоря Чайковского, Олега Данченко и Джабу Липартию, а также опытных Владимира Полуяхтова и Вадима Афонина. Фактически всех игроков, к слову, «Анжи» подписал в качестве свободных агентов.

Состав махачкалинской команды значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Достаточно много игроков покинули расположение команды Александра Григоряна, среди которых также есть украинцы - Филипп Будковский и Максим Белый.

Сложно сказать, что светит «Анжи» в новом сезоне. Весеннюю часть минувшего сезона «желто-зеленые» не сильно впечатлили под руководством 50-летнего Григоряна. Возможно, в этом сезоне махачкалинцы смогут приятно удивить. Тем не менее, учитывая серьезную конкуренцию в верхней части таблицы, не думаю, что «Анжи» сможет побороться за еврокубковую зону.

«Анжи» - ЦСКА
15 июля, 20:00. Махачкала, «Анжи-Арена»
Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 -  7.35   Х -  3.93   П2 -  1.52

Ориентировочные составы:

«Анжи»: Солосин – Полуяхтов, Брызгалов, Фибель, Тетрашвили – Кацаев, Карасев, Афонин, Яковлев – Липартия – Мамтов    

ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Щенников – Чалов, Витиньо

Не сыграют: Гасанов (травма) – Игнашевич (травма), Еременко (дисквалификация)

Долгожданный дебют Манчини

Роберто Манчини дебютирует в качестве главного тренера «Зенита» в выездном поединке с «СКА-Хабаровск». Питерская команда кардинально изменилась этим летом. Помимо прихода на тренерский мостик именитого итальянского специалиста, «Зенит» значительно укрепил (и продолжает это делать) состав. «Сине-бело-голубые» приобрели за 38 миллионов евро двух аргентинцев – Леандро Паредеса («Рома») и Себастьяна Дриусси («Ривер Плейт). Также ряды «Зенита» пополнили бывшие игроки «Ростова»: Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Безусловно, всем новичкам надо время, чтобы сыграться. А потому ждать чего-то особенного от подопечных Роберто Манчини со старта сезона не стоит. Но по ходу сезона, уверен, что у питерцев будут все основания, дабы выстрелить и быть командой, задающей тон в чемпионате. Поскольку кадровый и тренерский потенциал у «Зенита» просто громадный.

От кого точно не стоит ожидать ничего серьезного, так это от дебютанта Премьер-лиги «СКА-Хабаровск». «Армейцы» заняли в прошлом сезоне в ФНЛ лишь четвертое место, но за счет выигранной серии пенальти у «Оренбурга» в ответном стыковом матче сумели пробиться в элиту российского футбола.

Глядя на уровень исполнителей и возможности команды Алексея Поддубского, разумеется, хабаровский клуб один их главных аутсайдеров чемпионата. Впрочем, «хоронить» «армейцев» еще до старта сезона преждевременно. Может «СКА-Хабаровск» на каком-то этапе сезона сумеет всех удивить. Но думаю не более.

«СКА-Хабаровск» - «Зенит»
16 июля, 11:00. Хабаровск, «Стадион имени Ленина»
Арбитр: Роман Галимов

Котировки БК «Олимп»

П1 -  9.00   Х -  4.50   П2 -  1.40

Ориентировочные составы:

«СКА-Хабаровск»: Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Черевко – Савичев, Дедечко, Друзин, Никифоров – Корян – Лескано

«Зенит»: Лодыгин – Цаллагов, Иванович, Кришито, Терентьев – Паредес, Кузяев – Кокорин, Жулиано, Молло – Дзюба

Не сыграют: Новосельцев (травма), Нобоа (дисквалификация)  

Возвращение Бердыева в «Рубин» и травма Смолова

Интереснейший матч стартового тура в сезоне состоится в Казане, где встретятся одни из главных претендентов на еврокубки «Рубин» и «Краснодар». Если «быки» существенных изменений в межсезонье не претерпели, за исключением нескольких трансферов, то казанская команда претерпела серьезных изменений. В «Рубин» вернулась легенда клуба Курбан Бердыев.

За время отсутствия 64-летнего специалиста в Казане, «Рубин» перестал быть командой, способной бороться за призовую тройку. Казанская команда провалила два последних сезона. Особенно провальным получился прошлый сезон, учитывая серьезную трансферную кампанию команды минувшим летом. Но у Хавьера Грасии совсем не заладилось в России, и он покинул «Рубин» по завершении дебютного сезона.

В Казане связываются большие надежды с приходом Курбана Бердыева. Болельщики «Рубина» уже заждались от любимой команды высоких результатов и качественной игры. Многие верят в Курбана Бекиевича, что ему удастся вернуть команду на прежние высоты. И по правде говоря, я думаю, что Бердыеву, показавшему отменные результаты в «Ростове», по силам реанимировать казанскую команду, выведя ее на качественно новый уровень игры. Для этого «Рубин» совершил уже несколько приобретений, прежде всего, усилив оборону экс-игроками «Ростова» Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым. Также бы отметил возвращение в Казань иранского форварда ростовчан Сердара Азмуна, забившего в последних двух сезонах 21 гол за «желто-синих».  

В прошлом сезоне под руководством Игоря Шалимова «Краснодар» не особо впечатлял своей игрой и стабильностью. Я бы даже больше сказал - «быки» во многом за счет багажа Олега Кононова добивались положительных результатов. Однако, минувший сезон уже позади. Шалимов провел полноценную предсезонную подготовку у руля команды и уже первые матчи сезона покажут, в каком состоянии находится «Краснодар», и способна ли вообще команда прибавлять.

Большой потерей станет для «быков» отсутствие ключевого игрока Федора Смолова, получившего травму в недавней контрольной встрече с ЦСКА. По прогнозам медиков 27-летний форвард сборной России выбыл из строя примерно на месяц. И это шанс для бразильского новичка Вандерсона Масиэла, неплохо проявившего себя на сборах на острие атаки.

Любопытно, что «Рубин» не побеждает «Краснодар» с 2013 года, проиграв в семи из восьми матчей. Да и вообще в истории противостояний между обоими клубами на счету казанской команды всего две победы в 12 поединках.    

«Рубин» - «Краснодар»
16 июля, 17:30. Казань, «Казань Арена»
Арбитр: Евгений Турбин

Котировки БК «Олимп»

П1 -  2.32   Х -  3.14   П2 -  3.33

Ориентировочные составы:

«Рубин»: Рыжиков – Кудряшов, Гранат, Бурлак – Кузьмин, М’Вила, Камболов, Оздоев, Набиуллин – Канунников, Жонатас  

«Краснодар»: Синицын – Янбаев, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Жоаозиньо, Жигулев, Классон – Вандерсон

Не сыграют: Смолов, Крицюк, Окриашвили (все травмированы), Сонг (дисквалификация)   

Все матчи 1-го тура: 

Автор — Артем Минов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.