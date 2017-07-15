БОГДАНОВ: «Не скажу, что у ПАОКа игроки выше уровнем, чем у Олимпика»

Полузащитник «Олимпика», выступавший ранее в Греции, прокомментировал результат жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«ПАОК – это хорошая команда, достаточно титулованная по греческим меркам. Считаю, что шансы у нас есть, это не «Атлетик», не «Эвертон» и не «Милан». Все будет зависеть от нас и от уровня нашей готовности.

Для меня лично это будет серьезный экзамен. Я очень серьезно готовлюсь, настраиваю себя. Не могу говорить за ребят, у каждого своя психология. Но для меня это будут крайне важные и ответственные игры.

Болельщики там – бомба. У них очень эмоциональные ультрас, там огромная армия фанатов ПАОК. Тем более будет интересно сыграть против такой команды.

Знаю, что у них на ведущих ролях Жека Шахов. Там же играет и Лео Матос, которого мы отлично помним по выступлениям за «Днепр» и «Черноморец». А в целом, я бы не сказал, что у греков футболисты выше уровнем, чем у нас. Все покажет готовность к матчу, а также психология. Будет важно справиться с давлением.

Сыграть в еврокубках – мечта любого футболиста. Хочется пройти дальше, если нам это удастся, то это будет грандиозный успех для «Олимпика».

Будем кропотливо готовиться к этим матчам, настраиваться. Не стоит забывать, что у нас обновилась команда, ушли многие ребята, у которых был и еврокубковый опыт. Все меняется, но мы будем настраиваться только на победу», – сказал Богданов.