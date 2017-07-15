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БОГДАНОВ: «Не скажу, что у ПАОКа игроки выше уровнем, чем у Олимпика»

Хавбек «Олимпика» - о сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

  • 15.07.2017 10:55
  • 222 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Полузащитник «Олимпика», выступавший ранее в Греции, прокомментировал результат жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«ПАОК – это хорошая команда, достаточно титулованная по греческим меркам. Считаю, что шансы у нас есть, это не «Атлетик», не «Эвертон» и не «Милан». Все будет зависеть от нас и от уровня нашей готовности.

Для меня лично это будет серьезный экзамен. Я очень серьезно готовлюсь, настраиваю себя. Не могу говорить за ребят, у каждого своя психология. Но для меня это будут крайне важные и ответственные игры.

Болельщики там – бомба. У них очень эмоциональные ультрас, там огромная армия фанатов ПАОК. Тем более будет интересно сыграть против такой команды.

Знаю, что у них на ведущих ролях Жека Шахов. Там же играет и Лео Матос, которого мы отлично помним по выступлениям за «Днепр» и «Черноморец». А в целом, я бы не сказал, что у греков футболисты выше уровнем, чем у нас. Все покажет готовность к матчу, а также психология. Будет важно справиться с давлением.

Сыграть в еврокубках – мечта любого футболиста. Хочется пройти дальше, если нам это удастся, то это будет грандиозный успех для «Олимпика».

Будем кропотливо готовиться к этим матчам, настраиваться. Не стоит забывать, что у нас обновилась команда, ушли многие ребята, у которых был и еврокубковый опыт. Все меняется, но мы будем настраиваться только на победу», – сказал Богданов.

Источник — ФК Олимпик

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 15.07.2017 11:08
    0
    1. ПАОК не змінює 5-7 гравців основи щосезону!
    2. Рівень гравців грецького клубу таки вищий!
    3. ПАОК - постійний учасник єврокубків!
    Одним словом, - точно -1... В Олександрії суперник - теж не подарунок!
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    Владимир Тешнер
      Владимир Тешнер, 15.07.2017 11:12
    -1
    Як що таке Богданов заявляє значіть він дибіл)))
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