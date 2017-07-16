Карпати – Зірка. Анонс

У неділю, 16 липня, в стартовому матчі 27-го за ліком чемпіонату України «Карпати» після майже півторарічної паузи в ролі господарів поля повертаються на стадіон «Україна», де прийматимуть «Зірку» (початок – о 17.00). Під час літнього міжсезоння новачками команди нового іспанського керманича «зелено-білих» Серхіо Наварро стало восьмеро (!) футболістів, з яких п’ятеро – легіонери.

Волею календаря «Карпати» завершували минулий сезон і розпочинають новий домашньою грою проти кропивницького клубу. Загалом в чемпіонатах України «Карпати» та «Зірка» провели вже 16 ігор, і баланс матчів говорить про перевагу «Зірки», яка перемагала 7 разів, програвала у 6-ти матчах та тричі порівну ділила очки з «зелено-білими». На своєму ж полі «Карпати» в основному впевнено почуваються в поєдинках проти «жовто-червоних»: 5 перемог, дві нічиї та одна поразка.

Востаннє ж «зелено-білі» приймали «жовто-червоних» 31 травня цього року, і тоді глядачі «Арени-Львів» стали свідками перемоги «Карпат» – 2:1. У складі «левів» відзначилися Андрій Нестеров та Микола Матвієнко, а в гостей – Максим Прядун, причому для двох останніх це були перші голи у Прем’єр-лізі.

Гравці «Зірки» вийдуть на поле тепер вже стадіону «Україна», маючи діючу безвиграшну гостьову серію у Прем’єр-лізі, яка з 5 березня триває вже 7 ігор – 2 нічиї та 5 поразок. «Родзинками» цього протистояння є те, що один з новачків «Карпат» аргентинець Федеріко Перейра у минулому сезоні був капітаном саме «Зірки», а в 10-ти турах, з 21 серпня по 5 листопада, очолював кропивницьку команду аргентинець Даріо Друді, який влітку став виконавчим директором «Карпат».

Під час літнього міжсезоння новий коуч «Карпат» Серхіо Наварро відмовився від послуг Дитятьєва, який перейшов до польської «Краковії», Зубейка, Боровика, а Філімонов був відданий в оренду до кіпрського «Пафосу». Натомість новачками «левів» стали знайомі українським вболівальникам Федеріко Перейра, Роман Дебелко, Юрій Ткачук, Олександр Осман, а також іспанець Аркес Бласко, уругваєць Себастьян Рібас, колумбієць Хорхе Карраскаль і аргентинець Гуідо Кортеджано.

Склад «Зірки» також суттєво змінився. Крім Перейри, залишили клуб Щедрий, Бацула, Сітало (усі – «Олександрія»), Лупашко («Інгулець»), Білоног, Акименко, Наілсон, Кучеренко та Попов. Натомість повернувся до «Зірки» Артем Фаворов, новачками клубу стали француз Арно Гедж, вірменин Арман Оганесян, а також Тарас Качараба та В’ячеслав Панфілов.

Минулої п'ятниці на стадіоні «Україна» усі новачки «Карпат» познайомилися із львівськими фанами. У святковій атмосфері виконавчий директор Даріо Друді вручив іменні футболки новобранцям «левів». Присутній на зустрічі багаторічний почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський зазначив: «Гарантую, що «Карпати» будуть фінансуватися повною мірою. І ця нова команда принесе нам успіх. Перший висновок по її роботі зробимо вже після 5-6 матчів».

Матч «Карпат» і «Зірки» пройде при суддівстві Миколи Кривоносова, для якого це буде лише 6-а гра у Прем’єр-лізі. Цікаво, що суперники раніше провели при Кривоносову по одному матчу, у яких зазнали поразок з однаковим рахунком 0:1.



Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Мысак, Осман, Лобай, Нестеров, Мирошниченко, Чачуа, Бласко, Голодюк, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк

«Зирка»: Паст, Фатеев, Качараба, Ковалев, Збунь, Драченко, Оганесян, Полегенько, Дришлюк, Эсеола, Прядун

