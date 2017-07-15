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Андрей ШЕВЧЕНКО: «В сборной никогда не было плохого коллектива»

Наставник сборной Украины – о годе у руля национальной команды

  • 15.07.2017 10:35
  • 407 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины считает, что за время его работы в национальной команде хорошего было больше, чем плохого

— Андрей Николаевич, этот год пролетел для вас быстро?
— Не то слово — очень быстро! Можно сказать, как одно мгновение.

— Каким он для вас получился — хорошим, плохим, сложным или не очень?
— Данный период работы я оцениваю положительно. Самое главное, что команда отреагировала на наши требования. Да, не все пока получается, но есть старание, желание и понимание. Вот это важно. Если так пойдет и дальше, то мы сможем построить то, что хотим. И результаты придут.

— Тренерскую скамейку часто сравнивают с электрическим стулом. За минувший год вы смогли в этом убедиться?
— Напряжение, конечно, всегда присутствует, и оно совсем другое, чем то, что я испытывал в качестве игрока. Опыт футболиста, конечно, мне помогает, но за этот год я приобрел совершенно другой опыт.

— Год назад вы приняли национальную команду, пожалуй, на самом пике критики в ее адрес. Как вы считаете, вам удалось вернуть доверие и любовь болельщиков, утраченные после провала на Евро-2016?
— Я надеюсь, что удалось. Мы играли в разных городах страны, и везде у нас была хорошая поддержка, доброжелательное отношение публики. Большую благодарность выражаем и всем тем зрителям, которые ездили за нами на выездные матчи. Для нас это было очень важно.

Мы прекрасно понимаем, что болельщики в первую очередь хотят видеть огромное желание и полную отдачу футболистов, а также прогресс в игре. Мы стараемся их не подводить. Все-таки думаю, что все с пониманием относятся к той ситуации, в которой оказался украинский футбол. Я всегда говорю игрокам: «Как бы ни закончился матч — вы всегда должны уходить с поля с чувством добросовестно выполненной работы, и тогда болельщики вас поймут и снова придут на стадион поддержать команду».

— Важно было вернуть в коллектив чувство локтя, которое в последнее время было как-то утрачено. Это вам тоже удалось?
— А я не считаю, что в сборной был плохой коллектив. Это не так. В национальной команде, сколько себя там помню, всегда был великолепный микроклимат. Так что у меня не было необходимости заниматься сплачиванием команды.

Другое дело, что ребята должны понимать, что для достижения серьезных результатов необходимо уметь преодолевать сложности. Не опускать руки при малейших трудностях, а идти до конца, верить в успех. И быть единым целым в дни неудач. Не прятаться в номерах после поражений, а собираться всем коллективом. Реакция на любую неудачу должна быть моментальной. Проблемы нужно решать всей командой, ни в коем случае не замыкаться в себе.  

— У вас есть ощущение того, что сборная Украины стала именно такой единой командой?
— Да. Показательной была игра в Финляндии. Тяжелая игра. Я уже говорил, что видел и понимал — футболисты находятся не в лучшем состоянии. Было очень сложно, но команда проявила характер. Пропущенный мяч ее не сломил. Ребята боролись до конца и решали задачу коллективно, а не индивидуально.

— Значит, за вами они, как говорится, и в огонь и в воду…
— Надо будет, думаю, пойдут, но дело не во мне. Такой настрой важен перед ответственными поединками на финише отборочного турнира. Там, в общем-то, нас и ждет настоящая проверка на единый коллектив.   

— Публично вы не провозглашали курс на омоложение сборной Украины, но он четко просматривается. На сколько процентов вам удалось обновить команду?
— Процесс ее обновления будет проходить всегда. Главный критерий — это конкуренция. Будут расти новые сильные футболисты, будут прогрессировать, и мы сразу обратим на них внимание. Никто ни к кому в паспорт не смотрит. На первом месте — уровень игры. Да, я всегда приглашаю молодых исполнителей и даю им шанс проявить себя. Но в состав они попадают не потому, что молодые, а потому, что выдерживают конкуренцию.

— Сборная Украины входит в шестерку самых молодых команд европейской квалификации…
— Думаю, это лишний раз подтверждает, что шанс выступать в национальной сборной есть у всех. Но я бы отметил не столько наш средний возраст, сколько сплав молодости и опыта. В этом залог прогресса…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 15.07.2017 11:35
    0
    Андрюша, болельщикам нужен результат, а не болтовня
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