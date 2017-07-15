Суперкубок Украины. Шахтер – Динамо. Анонс

Третий год кряду Суперкубок Украины разыграют в Одессе на стадионе «Черноморец» и четвертый год подряд сделают это донецкий «Шахтер» с киевским «Динамо».

Президент УПЛ Владимир Генинсон не устает обещать, что матч-открытие сезона обставят, как настоящее шоу в стиле блокбастеров с супергероями, с песнями-плясками, да с сюрпризами. Но вряд ли владельцы именных билетов (которым динамовские ультрас уже успели объявить бойкот), соблазнятся именно фейерверочным антуражем. За день до игры были проданы практически все билеты: в свободной продаже оставалось около 1000 дорогих билетов.

Что покажут зрителям действующие лица, тоже остается загадкой. Вполне возможно, что будут удивлять кадровыми сюрпризами, наверняка тактическими, надеемся, побалуют голами.

Готовились соперники усердно. Практически одновременно вернулись с заграничных сборов («Шахтер» 8-го июля из Германии, «Динамо» 10-го из Австрии). Там команды находились по две недели и за это время должны были провести по шесть спаррингов. Вот только у дончан в немецком Мариенфельде немного изменились планы и команда Паулу Фонсеки отменила последний контрольный матч против греческого ПАОКа. В итоге горняки провели пять поединков (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). «Динамо» в свою очередьсыграло все шесть запланированных товарищеских встреч и завершило их без поражений (5 побед, 1 ничья).

К матчу за Суперкубок «оранжево-черные» подходят в обновленной (и многоголосно обсужденной) форме и в оптимальном составе. Больных нет, травмированных нет. Потери в межсезонье были, наиглавнейшая: не продление контракта с Кучером. Но она, скорее всего, была для Фонсеки ожидаемой. Уход Кобина с Каниболоцким, похоже, заметили только сами игроки, клубная бухгалтерия да персональные «поклонники» обоих футболистов.

Посему кардинальных изменений в игре (и в составе) «Шахтера» ожидать не стоит. Да, активно работают с командой новички — экс-защитник «Черноморца» Хочолава и вернувшийся из аренды в «Заре» вингер Петряк. Но осмелимся предположить, что Фонсека не рискнет бросить в бой новобранцев. Место Кучера займет не новичок-грузин, а вероятно Ордец, в атаке все по старинке–по «марлосо-тайсоновской системе».

У «Динамо» изменения есть. Серьезные. Во-первых, сменился тренер. Сергей Ребров не вынес последствий провального сезона и подался проверять, насколько тонкое дело – Восток. Символично, что сменил его бывший партнер по знаменитому «Динамо» конца 90-х Александр Хацкевич.

Белорусский специалист сходу перестроил игру команды в атаке — динамовцы стали играть в два форварда. Сейчас «бело-голубые» могут себе это позволить, как никогда. Если во второй части прошлого сезона у них с нападением была беда (лишь Артем Беседин да не забивной именно в «Динамо» Роман Яремчук), то теперь нападающих даже перебор. Кроме вышеупомянутых двоих, есть десант, вернувшихся из аренд и возжелавших доказать свою состоятельность. Дмитрий Хлебас (из «Ворсклы»), забивший на сборах три мяча, Жуниор Мораэс («Тяньцзинь»), присоединившийся к команде уже по ходу подготовки, Дьемерси Мбокани («Халл Сити»), также прибыл во время сборов, но успел отличиться в трех матчах двумя мячами. Не забываем об Артеме Кравце («Гранада»), пропустившем все сборы из-за травмы, но усиленно работавшем самостоятельно. Немудрено, что Хацкевич почти не глядя отмахнулся от Мякушко и Гладкого, с последним вообще уже расторгли трехлетний контракт, заключенный в прошлом году.

В центре поля у «Динамо» тоже комплект, из-за чего Рыбалка был временно переведен в дубль и к Суперкубку даже не готовился. Болельщики киевлян очень надеются на мастерство и бойцовский характер возвращенца Олега Гусева. Головной же болью ультрас остается оборона ворот. Если в защиту куплен страшно перспективный молодой поляк (что, конечно же, никоим образом не компенсирует бессмысленную потерю Хачериди), то голкиперы все те же – нестабильные (и, что еще страшнее, не всегда уверенные в себе) Коваль и Рудько.

Наверное, на бумаге фаворитом сегодняшнего матча выглядит все же «Шахтер». У горняков более сыгранный состав и прекрасное настроение после прошедшего сезона, в котором они заслуженно выиграли и чемпионат, и Кубок. На динамовцев довлеет повинность доказывать, что невнятный минувший футбольный год – всего лишь трагическое стечение обстоятельств, а играть они умеют.

Тем более, история личных встреч в Суперкубке между двумя украинскими грандами свидетельствует как раз в пользу киевлян – в 9 матчах пять победу «Динамо», четыре у дончан.

В прошлом году обладателем Суперкубка оказалось именно «Динамо», обыгравшее «Шахтер» в серии пенальти. Тот поединок, напомним, стал дебютным для Паулу Фонсеки на посту наставника горняков. Сегодняшний матч станет для португальского тренера уже 50-м в «Шахтере».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов — Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко, Малышев, Коваленко, Марлос, Тайсон, Феррейра.

«Динамо»: Рудько — Морозюк, Вида, Кадар,Антунеш, Шепелев, Сидорчук, Ярмоленко, Гармаш, Беседин, Мбокани.

Котировки букмекеров:

«Шахтер» — 1.91. Динамо — 3.75. Ничья во основное время — 3.30. Самые выгодные котировки букмекеров можно найти с помощью сервиса Betscan.

15 июля, суббота