Спартак выиграл Суперкубок России

Экс-форвард «Шахтера» Луис Адриану провел весь матч и в дополнительное время забил мяч. Украинский защитник «Локомотива» Тарас Михалик на поле не появился.
Суперкубок России.
«Спартак» – «Локомотив» – 2:1
Голы: Луис Адриано, 101 (1:0). Промес, 113 (2:0). Фернандеш, 116 (2:1)
«Спартак»: Ребров - Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 71) - Зе Луиш (Мельгарехо, 90), Луис Адриано.
«Локомотив»: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук – Тарасов (Миранчук, 103), Фернандеш, Денисов (Коломейцев, 103), Баринов, Фарфан - Ари.
Предупреждения: Луис Адриану, 62, Ещенко, 80 - Пейчинович, 42, Баринов, 76
Источник — Sport.ua
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