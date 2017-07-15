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Зозуля сыграл за Бетис в товарищеском матче

Украинский форвард готовится к сезону в севильском клубе

  • 15.07.2017 09:22
  • 464 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля
Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля принял участие в товарищеском матче против «Линенсе». Форвард сыграл 60 минут, после чего не был заменен на Серхио Леона. Результативными Зозуля не отметился.
 
Ранее сообщалось, что «Бетис» не рассчитывает на Романа Зозулю. Также к форварду проявлял интерес «Днепр-1».

Источник — ФК Бетис

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 15.07.2017 09:48
    +2
    Форвард сыграл 60 минут, после чего НЕ был заменен на Серхио Леона
    ---------------
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 15.07.2017 09:57
    0
    огласите пожалуйста весь список минут ,на которых Зозуля не был заменен
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