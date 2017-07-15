Зозуля сыграл за Бетис в товарищеском матче

На 2+2 оды о дк их тоже противно слушать. Или вы только в одну сторону смотрите и нечего со своей...

По голосованию видно чьи горы заполнили этот сайт

СуркизТВ покаже, не очкуйте! Шифруемся просто. Немесюк буде коментировать. Праздник у нас. Хвати...

С каких пор Бобко левый защитник???

та і Болбат більше по флангам бігав

Бобко - универсальный футболист. По данным трансфермаркета, на профессиональном уровне левым полу...

Дійсно, в Україні Болбат більше грав на флангах, але в останньому сезоні за «Локерен» він грав, в...

огласите пожалуйста весь список минут ,на которых Зозуля не был заменен

Форвард сыграл 60 минут, после чего НЕ был заменен на Серхио Леона---------------