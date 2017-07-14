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Комментатор ТК Футбол 1 Круторогов представил свою книгу «Бомбардир»

Книга будет издана на двух языках

  • 14.07.2017 22:47
  • 293 просмотров
  • 4 комментария
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Футбольный комментатор каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» Кирилл Круторогов рассказал, что скоро выйдет в свет его книга.

«Моя дебютная книга «Бомбардир» совсем скоро будет издана на двух языках – на русском и украинском.

«Бомбардир» – одна из первых художественных книг о футболе. В ней я попытался заглянуть за кулисы футбола и рассказать то, что прячется за стереотипами о роскошной и беззаботной жизни футболистов: трудности, препятствия, искушения, характеры, слабости и мотивация.

Особенно горжусь, что предисловие к этой книге написал легендарный футболист, обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов», – написал Круторогов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vint-on
      vint-on, 14.07.2017 22:58
    +3
    "Однобокий" коментатор
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    vitaha33
      vitaha33, 14.07.2017 23:06
    +2
    Глор шахти і барси, якщо він такий самий писака як і коментатор, то ця книжа годиться тільки на макулатуру
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    vancetti
      vancetti, 14.07.2017 23:12
    +1
    Слушать этого недокоментатора могут только мазохисты)) Без звука смотрю его матчи.
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    joystick2011
    online
      joystick2011, 14.07.2017 23:25
    0
    Смело
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