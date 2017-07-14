Комментатор ТК Футбол 1 Круторогов представил свою книгу «Бомбардир»

Футбольный комментатор каналов «Футбол 1» и «Футбол 2» Кирилл Круторогов рассказал, что скоро выйдет в свет его книга.



«Моя дебютная книга «Бомбардир» совсем скоро будет издана на двух языках – на русском и украинском.



«Бомбардир» – одна из первых художественных книг о футболе. В ней я попытался заглянуть за кулисы футбола и рассказать то, что прячется за стереотипами о роскошной и беззаботной жизни футболистов: трудности, препятствия, искушения, характеры, слабости и мотивация.



Особенно горжусь, что предисловие к этой книге написал легендарный футболист, обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов», – написал Круторогов.