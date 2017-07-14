25 футболистов Шахтера прибыло в Одессу

Вечером 14 июля самолет с футболистами, тренерским штабом и руководством донецкого клуба совершил посадку в международном аэропорту Одессы.
На матч Суперкубка Украины против киевского «Динамо» чемпион страны отправился в полном составе:
вратари: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов;
защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Иван Петряк, Виктор Коваленко, Александр Зубков;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Первый поединок сезона между «Шахтером» и «Динамо» состоится 15 июля на стадионе «Черноморец». Начало в 21:00.
Источник — ФК Шахтер
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