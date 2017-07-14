25 футболистов Шахтера прибыло в Одессу

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В квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет с Янг Бойз 23:21 — rokkino главное не порвитесь от натуги. Завтра будет вам холодный душ,ну а с ЯБ-УДАЧИ

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