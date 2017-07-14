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25 футболистов Шахтера прибыло в Одессу

Кто попадет в заявку на матч тренерский штаб решит завтра

  • 14.07.2017 22:36
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Вечером 14 июля самолет с футболистами, тренерским штабом и руководством донецкого клуба совершил посадку в международном аэропорту Одессы.

На матч Суперкубка Украины против киевского «Динамо» чемпион страны отправился в полном составе:

вратари: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов;
защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Иван Петряк, Виктор Коваленко, Александр Зубков;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Первый поединок сезона между «Шахтером» и «Динамо» состоится 15 июля на стадионе «Черноморец». Начало в 21:00.

Источник — ФК Шахтер

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