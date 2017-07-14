Карпати представили новачків

Одразу восьмеро нових футболістів познайомилися із львівськими фанами на стадіоні «Україна». У святковій атмосфері, виконавчий директор Даріо Друді вручив іменні футболки Федеріко Перейрі, Олександру Осману, Маріо Аркесу, Роману Дебелку, Ґуідо Кортеджано, Хорхе Карраскалю, Себастьяну Рібасу та Юрію Ткачуку.



Кожен із новачків приділив час для позування фотокамерам, після чого підписував м’яча та вибивав його на трибуни, де зібралося понад тисяча уболівальників.



Після офіційної частини події, усі новачки познайомилися із фанами значно ближче, уже на самих трибунах, де роздавали автографи. Якби не відкрите тренування, уболівальники не випускали б новачків із обіймів ще багато годин.