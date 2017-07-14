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ЧИГРИНСКИЙ: «ЦСКА – одна из самых организованных команд в России»

Защитник АЕК – о предстоящей встрече с «армейцами» в Лиге чемпионов

  • 14.07.2017 22:07
  • 1754 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК АЕК
© ФК АЕК

ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. Защитник афинской команды Дмитрий Чигринский поделился эмоциями от жеребьевки и предстоящего противостояния с российским клубом.

— Для нашей команды то, что мы в принципе попали в сетку Лиги чемпионов — это уже серьезный шаг вперед, — признался 30-летний экс защитник сборной Украины. — Мы прекрасно это понимаем. Поэтому какая-бы команда нам не попалась, нас бы не расценивали как фаворита в предстоящем противостоянии. Поэтому мы смотрели на каждого возможного соперника с огромным уважением, как на команду, которая выше нас и по рейтингу, и по уровню. Из возможных соперников, наверное, выделялся «Аякс», да и то по прошлогоднему результату (Голландцы дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, — «Спорт День за Днем»).

— Что думаете именно по ЦСКА?
— При обсуждении отмечали, что это очень стабильная команда. Постоянно играет в Лиге чемпионов, в премьер-лиге всегда показывает хорошие результаты. Слово «стабильность», наверное, и есть то самое, которое лучше всего охарактеризует ЦСКА. Нет никаких шатаний внутри и вокруг команды. Одна из самых организованных команд в российском футболе. Полгода назад в команде поменялся тренер, они опередили «Зенит» в чемпионате. Видел, что немного изменилась схема игры: играли то в три, то в пять защитников.

— Да, зависимости от матча.
— Это как смотреть на расстановку. В греческом «Атромитосе» играет Дмитрий Бага — белорусский специалист — общались с ним, он хорошо знаком с Виктором Гончаренко. Охарактеризовал его как очень прогрессивного в тактическом плане специалиста, хорошо изучающего соперника. ЦСКА — серьезный конкурент, мы их будем уважать. Конечно, будет интересно.

— Друзей в ЦСКА у вас нет?
— Нет (смеется). Мы играли с ними с «Шахтером» неоднократно. В основном на сборах. Конечно, памятная игра, когда мы в 1/8 2009-м году тогда еще Кубка УЕФА встречались с армейцами. В «Лужниках» проиграли 0:1, дома выиграли 2:0 и прошли дальше. Эти игры, конечно, запомнились. Это была другая команда: Вагнер Лав, Милаш Красич, Юрий Жирков… С другой стороны, братья Березуцкий, Сергей Игнашевич до сих пор остались. Так, у меня ни друзей, ни знакомых. В принципе, это неудивительно. Это же совсем другая команда, совсем другой чемпионат.

Источник — Спорт День за Днем

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Комментарии
    Aratt
      Aratt, 14.07.2017 23:02
    0
    Напугай их, Димон, своей бородой! )
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