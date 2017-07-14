Уотфорд выкупил у Челси экс-капитана молодежной команды

Натаниэль Чалоба сегодня перешел в «Уотфорд» на постоянной основе.



Выпускник Академии «Челси», пришедший в клуб в возрасте восьми лет, стал ключевой фигурой в составе резервной команды, завоевавшей чемпионство в 2011 году. Чалоба также был капитаном команды, выигравшей трофей МКА в 2012 году.



Он был в аренде в «Уотфорде», когда те дошли до финала плей-офф в Чемпионшипе в 2013 году.



В прошлом сезоне полузащитник выступал в составе главной команды "Челси" под руководством Антонио Конте. 22-летний игрок провел 15 матчей во всех турнирах и получил медаль чемпиона АПЛ. Именно он отдал голевую передачу Виктору Мозесу, когда тот забил в ворота «Лестера» во время серии матчей, состоявшей из 13 побед.



На международном уровне Чалоба представлял сборную Англии во всех возрастных группах — с 16 лет и до 21 года — и этим летом принимал участие в Евро, но травма прервала его выступление.