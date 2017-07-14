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Уотфорд выкупил у Челси экс-капитана молодежной команды

Натаниэль Чалоба перешел в «Уотфорд» на постоянной основе

  • 14.07.2017 21:58
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Натаниэль Чалоба сегодня перешел в «Уотфорд» на постоянной основе.

Выпускник Академии «Челси», пришедший в клуб в возрасте восьми лет, стал ключевой фигурой в составе резервной команды, завоевавшей чемпионство в 2011 году. Чалоба также был капитаном команды, выигравшей трофей МКА в 2012 году.

Он был в аренде в «Уотфорде», когда те дошли до финала плей-офф в Чемпионшипе в 2013 году.

В прошлом сезоне полузащитник выступал в составе главной команды "Челси" под руководством Антонио Конте. 22-летний игрок провел 15 матчей во всех турнирах и получил медаль чемпиона АПЛ. Именно он отдал голевую передачу Виктору Мозесу, когда тот забил в ворота «Лестера» во время серии матчей, состоявшей из 13 побед.

На международном уровне Чалоба представлял сборную Англии во всех возрастных группах — с 16 лет и до 21 года — и этим летом принимал участие в Евро, но травма прервала его выступление.

Источник — ФК Челси

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