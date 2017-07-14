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ДЫМИНСКИЙ: Гарантирую, что Карпаты будут финансироваться в полной мере

Президент «Карпат» рассказал о трансферной политике клуба

  • 14.07.2017 21:55
  • 1443 просмотров
  • 6 комментария
Метки
glavcom.ua
© glavcom.ua

Президент «Карпат» Петр Дыминский прокомментировал трансферную политику клуба.

«Гарантирую, что «Карпаты» будут финансироваться в полной мере. И эта новая команда принесет нам успех. Первый вывод по ее работе сделаем уже после 5-6 матчей.

Хочется, чтобы мы не испортили команду этими игроками, а позволили и нашим местным исполнителям прогрессировать. Иностранцы уже прониклись ответственностью, которая стоит перед «Карпатами».

Конечно, жаль, что сегодня здесь нет со мной Андрея Садового, мэра Львова. Он пообещал, что сделает все возможное для процветания «Карпат», за что ему надо поблагодарить.

Спасибо всем болельщикам и за критику, но хочу попросить, чтобы и она была объективной. Если она будет огульной и вульгарной, то лучше не приходите на стадион», – сказал Дыминский.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 14.07.2017 22:07
    +5
    З Богом!
    Ссылка
    karron
    online
      karron, 14.07.2017 22:10
    +3
    Левам Удачі в сезоні
    Ссылка
    SamojlovS
      SamojlovS, 14.07.2017 22:17
    +2
    Не ясно, что все-таки будет "вульгарному критику" (что это значит?), если он придет посмотреть футбол на стадион?
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 14.07.2017 22:21
    0
    SamojlovS, 14.07.2017 22:17
    Не ясно, что все-таки будет "вульгарному критику" (что это значит?), если он придет посмотреть футбол на стадион?
    якщо гравці стараються, а щось не виходить, то потрібна підтримка. а не рагулізм кузьмічів, інша справа. якщо гравці філонять. тоді .................тамаю надію, що у цьому сезоні цього не буде.
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    Andy Van
      Andy Van, 14.07.2017 22:27
    +1
    Головне щоб знову не спи...ів!!!
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    Aratt
      Aratt, 14.07.2017 22:53
    0
    Andy Van, 14.07.2017 22:27
    Головне щоб знову не спи...ів!!!
    Вот-вот. Именно это главное. Однако, укранцы очень доверчивые люди.
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