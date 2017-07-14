ДЫМИНСКИЙ: Гарантирую, что Карпаты будут финансироваться в полной мере

Президент «Карпат» Петр Дыминский прокомментировал трансферную политику клуба.



«Гарантирую, что «Карпаты» будут финансироваться в полной мере. И эта новая команда принесет нам успех. Первый вывод по ее работе сделаем уже после 5-6 матчей.



Хочется, чтобы мы не испортили команду этими игроками, а позволили и нашим местным исполнителям прогрессировать. Иностранцы уже прониклись ответственностью, которая стоит перед «Карпатами».



Конечно, жаль, что сегодня здесь нет со мной Андрея Садового, мэра Львова. Он пообещал, что сделает все возможное для процветания «Карпат», за что ему надо поблагодарить.



Спасибо всем болельщикам и за критику, но хочу попросить, чтобы и она была объективной. Если она будет огульной и вульгарной, то лучше не приходите на стадион», – сказал Дыминский.