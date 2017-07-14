Челси продлил контракт с Пиазоном

Бразильский полузащитник Лукас Пиазон продлил контракт с «Челси» на два года .

23-летний игрок продолжит выступать в аренде за «Фулхэм», где он провел очень плодотворный прошлый сезон, забив шесть мячей в 33 матчах. «Дачники» были близки к тому, чтобы вернуться в АПЛ, но проиграли в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.

Пиазон дебютировал за главную команду «Челси» в сентябре 2012 года, а ранее внес вклад в триумф в МКА.