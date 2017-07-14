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Василий САЧКО: «Ворскла постарается сделать наш чемпионат лучше»

Тренер «Ворсклы» ответил на вопросы журналистов

  • 14.07.2017 21:23
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

В преддверии старта чемпионата Украины КОМАНДА1 провела анкетирование главных тренеров команд Премьер-лиги, задав им три вопроса. Наставник Ворсклы Василий САЧКО ответил коротко, но по сути…

— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Занять место в первой шестерке.

— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Надеюсь, что да. Во всяком случае Ворскла, пережив сложный период в своей истории, постарается сделать все, чтобы наше первенство стало лучше.

— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Я желаю нашей национальной команде занять то место, которого она заслуживает. Мы всегда переживаем за сборную и поддерживаем ее. Верю, что подопечные Андрея Шевченко выйдут из группы.

Источник — zbirna.com

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