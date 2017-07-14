Жемчужина побеждает Николаев

«Жемчужина» - «Николаев» - 2:1
Голы: Шестаков, 2, 88 – Цебро, 65.
«Жемчужина»: 1. Ширяев, 14. Курко, 60. Поспелов, 13. Вдовиченко, 37. Потароченко, 10. Малыш (19. Долинский, 70), 77. Климаков, 27. Шестаков (23. Хромых, 90'), 22. Паламарь (99. Деменчук, 90+2'), 7. Георгиев (15. Горбовский, 88'), 9. Диденко (11. Лазарович, 58').
«Николаев»: 25. Дмитроченко, 17. Гаврилюк, 18. Момот, 14. Цебро, 8. Алексанов, 29. Лучик (97. Витенко, 62'), 19. Кулишенко (2. Ляшевский, 86), 78. Рогозинский, 13. Герасимец, 23. Ковалёв, 70. Сикорский.
Предупреждения: Диденко; Лучик.
Источник — Sport.ua
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