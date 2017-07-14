Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Жемчужина побеждает Николаев

Михаил Шестаков отметился дублем и принес первые очки своей команде

  • 14.07.2017 21:19
  • 216 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Жемчужина» - «Николаев» - 2:1
Голы: Шестаков, 2, 88 – Цебро, 65.

«Жемчужина»: 1. Ширяев, 14. Курко, 60. Поспелов, 13. Вдовиченко, 37. Потароченко, 10. Малыш (19. Долинский, 70), 77. Климаков, 27. Шестаков (23. Хромых, 90'), 22. Паламарь (99. Деменчук, 90+2'), 7. Георгиев (15. Горбовский, 88'), 9. Диденко (11. Лазарович, 58').

«Николаев»: 25. Дмитроченко, 17. Гаврилюк, 18. Момот, 14. Цебро, 8. Алексанов, 29. Лучик (97. Витенко, 62'), 19. Кулишенко (2. Ляшевский, 86), 78. Рогозинский, 13. Герасимец, 23. Ковалёв, 70. Сикорский.

Предупреждения: Диденко; Лучик.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.