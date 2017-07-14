Барселона подписала Семеду за 30 миллионов евро

«Барселона» объявила о подписании защитника «Бенфики» Нелсона Семеду.
Сегодня, в пятницу, португальский защитник прошел медобследование и поставил подпись под пятилетним контрактом с каталонцами.
23-летний игрок обошелся «Барселоне» в 30 миллионов евро + за каждые 50 матчей, сыгранных Семеду в футболке «блаугранас» «Бенфика» будет получать по 5 миллионов.
Источник — Sport.ua
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