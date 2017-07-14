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Барселона подписала Семеду за 30 миллионов евро

Каталонцы выложили круглую сумму за защитника «Бенфики»

  • 14.07.2017 21:17
  • 764 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Барселона
© ФК Барселона

«Барселона» объявила о подписании защитника «Бенфики» Нелсона Семеду.

Сегодня, в пятницу, португальский защитник прошел медобследование и поставил подпись под пятилетним контрактом с каталонцами.

23-летний игрок обошелся «Барселоне» в 30 миллионов евро + за каждые 50 матчей, сыгранных Семеду в футболке «блаугранас» «Бенфика» будет получать по 5 миллионов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 14.07.2017 21:20
    0
    Покупают кого не попадя,а Ярмоленко,Ярмоленко ну никак.И главное все хотят.
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    Arius.
      Arius., 14.07.2017 21:43
    +1
    Владимир Коробко, 14.07.2017 21:20
    Покупают кого не попадя,а Ярмоленко,Ярмоленко ну никак.И главное все хотят.
    100% Кто этот Самеду, ну вообще....., видимо мы просто идеализировали наших инвалидов, которые получают миллионы и деградируют! Ну ЧЕ это показал!
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