ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Ротань подписал контракт со Славией

Руслан Ротань официально стал игроком пражской «Славии». Сегодня капитан сборной Украины подписал годовой контракт с чешским клубом, об этом на своей странице в Facebook сообщил агент Вячеслав Заховайло.

«Сегодня контракт подписан. Контракт заключен сроком на один год.

Спасибо руководству и персонально президенту «Славии» господину Твырдику за компромисс в переговорах», – написал Заховайло.