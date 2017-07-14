ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Ротань подписал контракт со Славией

Руслан Ротань официально стал игроком пражской «Славии». Сегодня капитан сборной Украины подписал годовой контракт с чешским клубом, об этом на своей странице в Facebook сообщил агент Вячеслав Заховайло.
«Сегодня контракт подписан. Контракт заключен сроком на один год.
Спасибо руководству и персонально президенту «Славии» господину Твырдику за компромисс в переговорах», – написал Заховайло.
Источник — Sport.ua
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