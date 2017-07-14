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ОФИЦИАЛЬНО: Руслан Ротань подписал контракт со Славией

Украинский хавбек стал игроком пражского клуба

  • 14.07.2017 19:58
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Руслан Ротань официально стал игроком пражской «Славии». Сегодня капитан сборной Украины подписал годовой контракт с чешским клубом, об этом на своей странице в Facebook сообщил агент Вячеслав Заховайло.

«Сегодня контракт подписан. Контракт заключен сроком на один год.

Спасибо руководству и персонально президенту «Славии» господину Твырдику за компромисс в переговорах», – написал Заховайло.

Источник — Sport.ua

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