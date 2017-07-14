Юрий ВЕРНИДУБ: «Есть проблемы с нападающими»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб подвёл итоги завершившегося словенского сбора команды:



- Летний сбор мы на протяжении последних шести лет проводим в Словении в городе Птуй. Здесь хорошие условия для тренировочного процесса, хорошие поля. И с погодой повезло тоже. Никаких непредвиденных ситуаций не возникало. Особой жары не было. Дня три только было 35 градусов, в остальные дни стояла хорошая погода.



Работали, старались по максимуму подойти к чемпионату. В нашей команде большие перемены. Ушли семь человек, пришло достаточно много новичков. Поэтому работы очень много.



Проводили контрольные матчи. Конечно, по результату, не так как хотелось бы. Считаю, что сыграли очень плохо. Проиграли три игры, одну выиграли, две сыграли вничью. Да, результат не очень хороший.



Но работали серьёзно, старались давать ребятам хорошую нагрузку, понимая, что чемпионат длинный и придёт время, когда начнутся игры на два, а то и на три фронта. Поэтому старались подвести ребят, чтобы они хорошо выглядели физически на протяжении всего это цикла, вплоть до зимнего перерыва. Это то, что касается сборов.



Что касается новых игроков, то ребята из «Днепра» - молодые и перспективные. Очень качественные футболисты в плане техники и скорости. Но я им каждый день напоминаю, что нужно работать и хорошо готовиться к чемпионату. Если у «Днепра» в прошедшем чемпионате особых задач не было, то у нас они есть и самые серьезные. Главное, чтобы они это понимали и двигались вперёд. Надеемся на всех из них.



Относительно бразильцев, те нагрузки, которые мы предложили, они переносят очень тяжело и это понятно. Сами ребята говорили, что те нагрузки, которые были у нас, они ещё никогда не получали. Надеюсь, что всё поправимо и всё наладится. Главное, работать и не останавливаться.



- Буквально недавно мы играли с «Динамо» Тбилиси, а уже послезавтра – поединок со «Сталью». Можно ли это считать условной репетицией лигоевропейского графика?

- Однозначно. Скоро придёт время, когда будем играть через три дня на четвёртый и через два на третий. Нужно быть к этому готовым. Поэтому и предложили такой насыщенный график сборов, проведя 6 игр за 15 дней. Ничего страшного. Игры нужны были для того, чтобы ребята, наоборот, сыгрались.



Да, до сих пор есть проблемы по нападающему, но будем их решать. Ждём бразильского форварда, которого мы уже анонсировали и который вскоре к нам приедет. Но проблемы конечно есть. Хотя, думаю, у всех проблемы есть. Мы всё преодолеем. Главное, не останавливаться. Идти и работать дальше.



- Какую цель вы ставите перед командой на чемпионат?

- Как минимум, выступить не хуже, чем в прошедшем чемпионате. Если мы уже повысили так планку, то будет неправильно, если будут провалы. Нас просто никто не поймёт. Нужно сражаться и, по возможности, эту планку только повышать. Посмотрим. Чемпионат длинный. Увидим по его ходу, на что мы способны и к чему готовы.



- Завершился долгий процесс восстановления Никиты Каменюки. Как он себя чувствует?

- Никита – профессионал с большой буквы. Провёл огромный объём работы. То, что я вижу, как тренер, ему ещё нужно время. То время, которое прошло, это не так много для восстановления после такой травмы и операции. Я уверен в том, что месяц-два и Никита будет тем Никитой, каким он был до травмы.



- На сборах, как показалось, вы пробовали играть, пробуя различные схемы. К примеру, бросилась в глаза схема 3-4-3. Но наиболее удачно, если не ошибаюсь, удаётся играть по нашей традиционной 4-2-3-1…

- Да, пробовали разные схемы. В частности, и 3-4-3. Пока что сложно о чём-то говорить. Когда в команде меняется много футболистов, изначально нужно избрать одну правильную схему. То, что мы и пытались сделать. Пока что менять ничего не будем, играя по привычной схеме. А там время покажет. Самое главное, что ребятам мы предложили разные схемы и они не против этого.



- Впереди у нас стартовый матч с каменской «Сталью». Соперник сейчас будет очень непредсказуемым, так как, по сути, строится новая команда…

- С таким соперником играть вдвойне опаснее. Когда, к примеру, ты уже знаешь оппонента, кто как играет, по каким схемам, а здесь – практически новая команда. Все игроки с амбициями. Лёгкой игры я не жду. Готовимся мы к этому матчу очень серьёзно.



- Все ли ребята в строю?

- Слава Богу, все в строю.