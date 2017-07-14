Евгений ШАХОВ: «С удовольствием сыграю на стадионе Динамо»

Полузащитник ПАОКа Евгений Шахов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой его команде предстоит встретиться с «Олимпиком».

— Сразу после жеребьёвки мне звонили греческие журналисты, да и партнеры по команде засыпали вопросами, — сказал Евгений. — В принципе, я им так и сказал — летом там поменялось много футболистов, поэтому экспертом по Олимпику я себя точно назвать не могу (улыбается).

— Но реакция на жребий у тебя положительная?

— Да! С удовольствием сыграю на стадионе Динамо. Мне эта арена всегда нравилась — там приятно играть. Помню это по выступлениям за Арсенал.

— Соперник у ПАОКа проходимый?

— Я бы не стал так говорить. У Олимпика какая-то особая коллективная аура. Каждые полгода там меняется половина команды, но хуже она не становится. Всегда показывает определённый рисунок игры.

— Можешь назвать хотя бы три футболиста донецкого клуба?

— Легко! Антон Кравченко, Артём Шабанов, Виталий Федорив. Хватит?

— Вполне.

— Я же против них всех играл. Против Олимпика, кстати, и провёл свой последний матч за Днепр…