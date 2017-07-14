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Зенит продал Йовановича в Бордо

Сербский защитник продолжит карьеру во Франции

  • 14.07.2017 18:52
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Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Футбольные клубы «Зенит» и «Бордо» достигли соглашения о переходе сербского защитника во французскую команду.

Вукашин Йованович присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году и отыграл 25 матчей в рамках ФНЛ за «Зенит»-2. В феврале 2017-го защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо».

Источник — ФК Зенит

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