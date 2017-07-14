Максим КАЛИНИЧЕНКО: «На стороне Шахтера стабильность и сыгранность»

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, чего ждать от Суперкубка Украины.
— Матчи «Динамо» и «Шахтера» всегда знаковые, тут можно смело ждать яркого зрелища. Фонсека попытается взять трофей, который еще не добывал в Украине, «Динамо» сделает все, чтобы удался дебют нового главного тренера. Сейчас на стороне «горняков» стабильность и сыгранность.
У киевлян же серьезное обновление, имею в виду тренерский штаб. Не думаю, что за межсезонье Хацкевич мог успеть что-то кардинально изменить. Тем не менее у него новые требования, также приняты некоторые кадровые решения. Посмотреть на «Динамо» будет интересно, в каком-то плане киевляне сейчас непредсказуемы, — сказал Калиниченко.
Источник — Вести
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.