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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «На стороне Шахтера стабильность и сыгранность»

Экс-игрок сборной Украины - о матче за Суперкубок

  • 14.07.2017 18:49
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «На стороне Шахтера стабильность и сыгранность»

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, чего ждать от Суперкубка Украины.

— Матчи «Динамо» и «Шахтера» всегда знаковые, тут можно смело ждать яркого зрелища. Фонсека попытается взять трофей, который еще не добывал в Украине, «Динамо» сделает все, чтобы удался дебют нового главного тренера. Сейчас на стороне «горняков» стабильность и сыгранность.

У киевлян же серьезное обновление, имею в виду тренерский штаб. Не думаю, что за межсезонье Хацкевич мог успеть что-то кардинально изменить. Тем не менее у него новые требования, также приняты некоторые кадровые решения. Посмотреть на «Динамо» будет интересно, в каком-то плане киевляне сейчас непредсказуемы, — сказал Калиниченко.

Источник — Вести

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  • 63.16% (24)
    1. Динамо
  • 36.84% (14)
    2. Шахтер
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