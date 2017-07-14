Роман САНЖАР: «Олимпик ожидает интересное противостояние»

Наставник донецкой команды Роман Санжар прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы
— ПАОК сейчас на виду, — сказал Роман Николаевич. — Он стал обладателем Кубка Греции, серебряным призером чемпионата. Так что, считаю, у нас не будет проблем с информацией по этому коллективу.
В ПАОКе есть футболисты не только сборной Греции, но и национальной команды Украины. Не последнюю роль в этом коллективе играет Евгений Шахов. Также там выступает и хорошо известный отечественным любителям футбола Леонардо Де Матос.
В общем, Олимпик ожидает тяжелое противостояние. Но в любом случае мы будем ставить задачу пройти в следующий раунд соревнований, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков прийти 27 июля на динамовский стадион и стать для нашей команды 12-м игроком.
Источник — ФК Олимпик
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