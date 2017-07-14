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Роман САНЖАР: «Олимпик ожидает интересное противостояние»

Главный тренер «Олимпика» поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы

  • 14.07.2017 18:37
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Наставник донецкой команды Роман Санжар прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы

— ПАОК сейчас на виду, — сказал Роман Николаевич. — Он стал обладателем Кубка Греции, серебряным призером чемпионата. Так что, считаю, у нас не будет проблем с информацией по этому коллективу.

В ПАОКе есть футболисты не только сборной Греции, но и национальной команды Украины. Не последнюю роль в этом коллективе играет Евгений Шахов. Также там выступает и хорошо известный отечественным любителям футбола Леонардо Де Матос.

В общем, Олимпик ожидает тяжелое противостояние. Но в любом случае мы будем ставить задачу пройти в следующий раунд соревнований, поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков прийти 27 июля на динамовский стадион и стать для нашей команды 12-м игроком.

Источник — ФК Олимпик

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