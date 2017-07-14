ОФИЦИАЛЬНО: Кайл Уокер - игрок Манчестер Сити

«Манчестер Сити» завершил сделку по приобретению защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайла Уокера.
Этот трансфер стал одним из крупнейших в чемпионате Англии, так как игрок обошелся «горожанам» в 54 миллиона фунтов!
27-летний правый защитник подписал пятилетний контракт.
На счету Уокера восемь сезонов в «Тоттенхэме» и 27 игр за сборную Англии.
Источник — Sport.ua
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