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ОФИЦИАЛЬНО: Кайл Уокер - игрок Манчестер Сити

Защитник «Тоттенхэма» обошелся «горожанам» в 54 миллиона фунтов

  • 14.07.2017 18:20
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Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» завершил сделку по приобретению защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайла Уокера.

Этот трансфер стал одним из крупнейших в чемпионате Англии, так как игрок обошелся «горожанам» в 54 миллиона фунтов!

27-летний правый защитник подписал пятилетний контракт.

На счету Уокера восемь сезонов в «Тоттенхэме» и 27 игр за сборную Англии.

Источник — Sport.ua

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