ОФИЦИАЛЬНО: Кайл Уокер - игрок Манчестер Сити

«Манчестер Сити» завершил сделку по приобретению защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кайла Уокера.

Этот трансфер стал одним из крупнейших в чемпионате Англии, так как игрок обошелся «горожанам» в 54 миллиона фунтов!

27-летний правый защитник подписал пятилетний контракт.

На счету Уокера восемь сезонов в «Тоттенхэме» и 27 игр за сборную Англии.