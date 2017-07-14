Александр ХАЦКЕВИЧ: «Перед нами стоит задача попасть в групповой этап»

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного этапа лиги чемпионов, в котором нашей команде предстоит встретиться со швейцарским «Янг Бойз»:



- Считаю, жеребьевка нормальная. Все мы помним, как в прошлом году «Янг Бойз» выбил из Лиги чемпионов донецкий «Шахтер». Но это уже старая история. Каждый матч – это новый этап. Прошло время, и у нас будет своя история. Понятно, что детально этим соперником мы еще не успели поинтересоваться. Но буквально завтра «Янг Бойз» будет играть с португальской «Бенфикой» в товарищеском матче, а 22-го июля стартует в чемпионате Швейцарии, так что получим о них визуальную информацию.



Предпочтения? Все соперники были достойными. На жребий мы повлиять не можем, поэтому сослагательное наклонение использовать не будем. Есть «Янг Бойз» - конкретная команда, к играм с которой нужно быть готовыми 26-го июля и 1-2 августа. Перед нами стоит задача попасть в групповой этап Лиги чемпионов, будем стараться ее выполнить с тем соперником, которого мы получили.



- Вам приходилось встречаться со швейцарскими командами во время игровой или тренерской карьеры?

- Помню, когда начинал играть в киевском «Динамо», мы встречались со швейцарским «Ксамаксом». До матча фаворитами считались мы, но победил соперник. Игра все расставит по своим местам. В целом, швейцарский футбол отличается организованностью, команды у них всегда были силовыми. Плюс, в их чемпионате играет много футболистов из бывшей Югославии, которые привнесли в швейцарский футбол техничные элементы. Но, повторюсь, конкретно с «Янг Бойз» еще не знакомились, сейчас у нас все мысли о матче с «Шахтером» на Суперкубок.



Позже соберем информацию, и у нас до 26-го июля будет время подготовиться к этому противостоянию как через стартовые игры чемпионата, так и непосредственно с помощью тренировок после поединка 2-го тура с «Шахтером».



- Имеет ли значение то, что «Динамо» проведет первый матч дома, а второй – на выезде?

- Как говорится, противостояние состоит из двух матчей. Есть задача, которую нужно решать, а дома это делать или на выезде... Все равно в каждом матче нужно играть на результат.