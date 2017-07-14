Владислав КУЛАЧ: «К игре с Шахтером все будут в хорошей форме»

Новачок ворсклян Владислав КУЛАЧ, покликаний зміцнити атаку команди Василя Сачка, розповів про адаптацію у новому колективі.



- Встигли здружитися з колективом за два тижні словенських зборів?

- Я був знайомий із багатьма хлопцями, а з іншими дуже швидко роззнайомилися, знайшли спільну мову. Команда добре підготувалася. До гри з «Шахтарем» залишається усього кілька днів. Думаю, до матчу всі будуть в хорошій формі. Сподіваюсь, зможемо показати хороший футбол. Є бажання порадувати вболівальників і себе хорошим результатом.



- Який емоційний стан перед таким відповідальним матчем?

- Все добре, робота у нас відбувається в задоволення. Сезон тільки розпочинається. В ньому буде багато позитивних емоцій для всієї команди.



- Чого хотіли б досягти з новою командою?

- Якщо зараз я у «Ворсклі», то всіма думками про те, щоб разом із хлопцями досягати максимально високих результатів, приносити якомога більше користі, тобто забивати.



- Владе, наскільки тренувальний процес «Ворскли» відрізняється від команд, де ти працював раніше?

- У кожного тренера свої тренування, підготовка, але все спрямовано на те, аби команда демонструвала хороший футбол і отримувала результат.