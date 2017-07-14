Александр БАБИЧ: «Люлька выбыл на два месяца»

Летний тренировочный сбор завершился. Команда перешла на стандартный недельный цикл подготовки к играм чемпионата. Главный тренер «моряков» поделился впечатлением от подготовительного периода к сезону 2017/18. Также наставник подробно рассказал о трансферных планах клуба.



Александр БАБИЧ (главный тренер «Черноморца»):



— Пауза между чемпионатами была небольшой, поэтому ребята вышли из отпуска, практически не растеряв своей формы. Считаю, что сбор прошел удачно. Мы выполнили весь объем запланированной работы, сыграли контрольные матчи, на фоне нагрузок посмотрели на футболистов, выявили над чем им надо работать. У нас в Одессе отличные условия для летней подготовки к сезону — база, море. Добавлю, что в этом году погода нам благоволила — было не слишком жарко.



— Тренировки, занятия в спортзале и тактические установки скрыты от глаз болельщиков. Во время сбора они видят только спарринги, и делают выводы, не зная о нагрузках, получаемых командой ДО этих игр. Вы владеете полной картиной. Интересна ваша оценка тренировочных матчей межсезонья.

— Мы не ставили во главу результат, а хотели посмотреть на взаимопонимание футболистов, увидеть, как команда выполняет установку тренеров, потому что на каждый матч мы озвучивали свои определенные задачи в атаке (например, сыграть верхним прессингом) и обороне. Получалось не все, но это нормально на фоне нагрузок. Все работали с азартом. Даже когда было тяжело, поддерживали позитивную атмосферу. Работа была распланирована таким образом, чтобы давать нагрузку постепенно. В начале мы играли разными составами по тайму, потом увеличили до часа, а к концу сбора до полноценных 90 минут. Это стандартная схема подготовки, все должно быть органично.



— Среди болельщиков звучала мысль, что команды первой и второй лиги «Черноморец» обязан обыгрывать в любом состоянии. А более информативными должны были стать встречи против «Шерифа» и «Мариуполя» (матчи межсезонья: «Шериф» — 0:2, «Жемчужина» — 5:1, «Балканы» — 1:1, «Реал Фарма» — 2:0, 3:0, ПФК «Сумы» — 5:0, «Николаев» — 1:3, «Мариуполь» — 1:3 — прим.).

— Против «Шерифа» мы играли в самом начале подготовки, по тайму разными составами. Хотели посмотреть на функциональное состояние ребят. Второй тайм они провели здорово, разве что не забили. Заключительный матч против «Мариуполя», несмотря на результат, отработали нормально. Первый тайм был неплохим, но индивидуальные ошибки привели к поражению. Не страшно. Главное — проанализировать их и спокойно готовится к чемпионату.



— Понятно, что в Премьер-лиге уровень соперников выше, но порадовала нацеленность на ворота Хобленко (6 голов) и Яворского (3 гола), вернувшегося из аренды. Кстати, что скажете по тройке: Яворский, Петько, Норенков, в прошлом сезоне игравшей в аренде?

— На сборе они хорошо отработали, претензий нет. Видно, что тот же Норенков прибавил физически.



— Они сумели убедить тренерский штаб, что им стоит дать шанс в первой команде?

— Если мы отдаем футболиста в аренду, хотелось бы, чтобы он получал максимальную игровую практику. Без этого не бывает прогресса. К сожалению, Петько и Яворский играли меньше. Мы еще определяемся по этой тройке.



— Лучший нападающий чемпионата U-19 прошлого сезона — Михаил Плохотнюк, отдан в аренду «Динамо». Это было желание игрока или вы пока не видите его в первой команде?

— Мы брали его на сборы зимой и сейчас. Да, на уровне U-19 он забивает исправно, но будем откровенны, до основы пока не дотягивает. Это было совместное решение. Молодежный состав «Динамо» будет участвовать в юношеской Лиге чемпионов. Любому игроку его возраста хотелось бы проверить свои силы в таком турнире. Мы пошли навстречу желанию футболиста. К тому же, для нас это тоже будет очень информативно — посмотреть его уровень на фоне лучших команд Европы. Подчеркну — мы отдали его в аренду на полгода.



— Что скажете по остальным игрокам молодежного состава (Попов, Норенков, Щетинин, Серденюк, Семенив, Семенченко, Веремеев, Кожухарь — прим), которые проходили сбор с первой командой?

— Есть ребята, которые переросли дубль, но пока не дотягивают до основы. Мы видим в них перспективу и будущее клуба, но повторюсь, чтобы развиваться, им надо все время играть. И по возрасту уже лучше не в молодежном первенстве, а в более статусном турнире — первой лиге. Благо, Одесса представлена там «Балканами» и «Жемчужиной», которые, возможно, кого-то из них арендуют.



— Чтобы закрыть тему, давайте перечислим тех, кто защищал цвета «Черноморца» в прошлом сезоне, но покинул команду.

— У Данченко и Андриевского закончилась аренда. У Карнозы истек срок контракта, новый мы решили не подписывать. Также ушли Хочолава, Гадрани, Коркишко, Аблитаров и Кабаев. Все остальные на данный момент в команде.



— Как прошла операция Смирнова? Что у нас вообще по травмированным?

— Операция прошла нормально, сейчас Женя восстанавливается, работает индивидуально. Мы на него рассчитываем в будущем. Главное, чтобы он полностью был здоров. Мартыненко скоро должен приступать к беговой работе. Также, к сожалению, на полтора — два месяца выпал наш капитан Люлька.



— Глядя на потери, укреплять, нужно было все позиции. Вы говорили, что в первую очередь — позицию центральных защитников и опорную зону. Итак, переходим к самому приятному для болельщиков — кто к нам пришел, и на каких позициях вы их видите?

— Знаете, если считать ушедших и травмированных, то наберется человек десять основного состава. Соответственно, потери нужно было восполнять. Хочется поблагодарить руководство, которое пошло нам навстречу, оказав максимальную поддержку в приглашении новичков. Мы усилили позицию центрального защитника, подписав контракт с Артемом Рахмановым. Это фактурный белорусский футболист. Для его амплуа у него самый лучший возраст, когда уже есть опыт и еще полно сил. Надеемся, он добавит прочности нашей обороне и будет результативно подключаться к атакам, как уже сделал это на сборе. Пригласили Дениса Балана. Это скоростной крайний защитник, который может сыграть на обоих флангах. В соответствующих тестах он показал один из лучших результатов. Имеет хорошие бойцовские качества. Думаю, будет бороться за место в основе. Еще один фланговый защитник — Евгений Зубейко, которого особо не нужно представлять одесским болельщикам. После травмы Люльки, нам срочно понадобился исполнитель на эту позицию. Оперативно связались с Женей, достигнув соглашения. Вернулся к нам и Иван Бобко, который качественно может закрыть практически любую позицию в центре поля и на фланге. Как такового просмотра у него не было. Его игровые качества нам известны. Больше хотелось посмотреть на его функциональное состояние после травмы. В итоге, быстро нашли общий язык. Также подписали Виталия Каверина. На мой взгляд, это очень талантливый крайний нападающий, который может нестандартно сыграть в завершении атаки. В последнее время он был лишен игровой практики, но у него есть огромное желание вернуться на прежний уровень и помочь «Черноморцу». По своей манере он напоминает Коркишко. На перспективу взяли молодого крайнего атакующего полузащитника Рената Мочуляка. Я знаю его еще по выступлениям в ДЮФЛУ. При правильной работе он принесет пользу.



Учитывая, что мы закрыли еще не все позиции, а трансферное окно будет открыто до 1 сентября, постараемся порадовать наших болельщиков еще несколькими новичками. У большинства участников УПЛ, в том числе у нас, задача — попасть в первую шестерку. Для этого нужно усиливаться. Мы приглашаем качественных игроков, но если больше половины стартового состава — новички, согласитесь, даже опытным футболистам нужно какое-то время, чтобы сыграться в таком сочетании. По ходу чемпионата посмотрим, как этот процесс будет проходить. Мы реально оцениваем свои шансы. Будем идти постепенно, от матча к матчу ставя задачу побеждать.