Дмитрий ХЛЕБАС: «Есть уверенность в позитивном результате в субботу»

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлёбас подвел итоги межсезонной подготовки команды.



— На сборе в Австрии хорошо поработали. Как в плане физической подготовки, так и в плане тактики и проведения контрольных матчей. Плодотворный получился сбор. Полностью выполнили план подготовки, который у нас был. Думаю, нам удалось заложить фундамент на новый сезон.



— А для тебя лично как прошло возвращение в «Динамо»?

— Особых проблем не было. Тем более, что большинство ребят и персонал знаю давно. Так что всё прошло нормально.



— Как тебе тренировки Хацкевича?

— И интересные, и с хорошей нагрузкой. В начале сбора было, конечно, непросто, но когда начались контрольные матчи, нагрузка уменьшилась, и стало попроще. Самое главное, что от этих тренировок чувствуется польза, ты понимаешь, что растешь, повышаешь свой уровень.



— «Динамо» в этот раз успешно провело контрольные матчи — все, кроме одного, выиграло, и один раз сыграло вничью. Твое мнение: насколько важен результат в спаррингах?

— Результат всегда имеет значение, но не всегда он ставится во главу угла. Так было, например, с первыми контрольными матчами. В этих поединках результат был для нас точно не на первом месте. Но в последних двух-трех спаррингах мы уже работали на результат, поскольку в этих поединках мы целенаправленно готовились к официальным матчам.



— В плане дисциплины с приходом Олега Лужного теперь, наверное, не забалуешь?

— Я бы не стал тут как-то выделять Олега Романовича. Дисциплина в команде есть и будет. Это одно из базовых требований всего тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем, и мы его выполняем.



— Впереди — матч за Суперкубок Украины с «Шахтером». После того, как «Динамо» уступило «горнякам» в прошлом сезоне по всем фронтам, есть уверенность, что удастся одолеть донетчан в предстоящем поединке?

— Да! Видно, что наша команда сейчас хорошо готова, и есть уверенность, что в субботу достигнем позитивного результата.