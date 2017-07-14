Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий ХЛЕБАС: «Есть уверенность в позитивном результате в субботу»

Нападающий «Динамо» - о подготовке команды и матче за Суперкубок

  • 14.07.2017 17:31
  • 483 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо Киев от Шурика
© Динамо Киев от Шурика

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлёбас подвел итоги межсезонной подготовки команды.

— На сборе в Австрии хорошо поработали. Как в плане физической подготовки, так и в плане тактики и проведения контрольных матчей. Плодотворный получился сбор. Полностью выполнили план подготовки, который у нас был. Думаю, нам удалось заложить фундамент на новый сезон.

— А для тебя лично как прошло возвращение в «Динамо»?
— Особых проблем не было. Тем более, что большинство ребят и персонал знаю давно. Так что всё прошло нормально.

— Как тебе тренировки Хацкевича?
— И интересные, и с хорошей нагрузкой. В начале сбора было, конечно, непросто, но когда начались контрольные матчи, нагрузка уменьшилась, и стало попроще. Самое главное, что от этих тренировок чувствуется польза, ты понимаешь, что растешь, повышаешь свой уровень.

— «Динамо» в этот раз успешно провело контрольные матчи — все, кроме одного, выиграло, и один раз сыграло вничью. Твое мнение: насколько важен результат в спаррингах?
— Результат всегда имеет значение, но не всегда он ставится во главу угла. Так было, например, с первыми контрольными матчами. В этих поединках результат был для нас точно не на первом месте. Но в последних двух-трех спаррингах мы уже работали на результат, поскольку в этих поединках мы целенаправленно готовились к официальным матчам.

— В плане дисциплины с приходом Олега Лужного теперь, наверное, не забалуешь?
— Я бы не стал тут как-то выделять Олега Романовича. Дисциплина в команде есть и будет. Это одно из базовых требований всего тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем, и мы его выполняем.

— Впереди — матч за Суперкубок Украины с «Шахтером». После того, как «Динамо» уступило «горнякам» в прошлом сезоне по всем фронтам, есть уверенность, что удастся одолеть донетчан в предстоящем поединке?
— Да! Видно, что наша команда сейчас хорошо готова, и есть уверенность, что в субботу достигнем позитивного результата.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кто выиграет Суперкубок?
  • 63.16% (24)
    1. Динамо
  • 36.84% (14)
    2. Шахтер
Проголосовали — 38 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.