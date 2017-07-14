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Владимир ШАРАН: «Считаю, что у нас нормальный жребий»

Наставник «Александрии» верит в успех команды в отборе ЛЕ

  • 14.07.2017 16:54
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ФК Александрия
© ФК Александрия

Главный тренер горожан Владимир Шаран воспринял результаты жеребьевки Лиги Европы со сдержанным оптимизмом

— Волновался ли я перед жеребьевкой? Да, но только потому, что не хотел в соперники португальский Маритиму, поскольку туда долго лететь.

А что касается нашего будущего оппонента, то пока в фаворитах —румынская Астра, которая в первом поединке выиграла у Зири — 3:1. Хотя я не стал бы списывать со счетов и азербайджанский клуб, у него еще есть шансы на итоговый успех.

У нас, считаю, нормальный жребий, но все равно — чтобы преодолеть третью квалификацию, нужно будет приложить максимум усилий, и мои подопечные должны это понимать, поскольку контрольные поединки — это одно, а официальные — совсем другое. Однако кто бы Александрии в итоге ни попался, наша ближайшая цель — плей-офф раунд Лиги Европы.

Источник — zbirna.com

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