Владимир ШАРАН: «Считаю, что у нас нормальный жребий»

Главный тренер горожан Владимир Шаран воспринял результаты жеребьевки Лиги Европы со сдержанным оптимизмом
— Волновался ли я перед жеребьевкой? Да, но только потому, что не хотел в соперники португальский Маритиму, поскольку туда долго лететь.
А что касается нашего будущего оппонента, то пока в фаворитах —румынская Астра, которая в первом поединке выиграла у Зири — 3:1. Хотя я не стал бы списывать со счетов и азербайджанский клуб, у него еще есть шансы на итоговый успех.
У нас, считаю, нормальный жребий, но все равно — чтобы преодолеть третью квалификацию, нужно будет приложить максимум усилий, и мои подопечные должны это понимать, поскольку контрольные поединки — это одно, а официальные — совсем другое. Однако кто бы Александрии в итоге ни попался, наша ближайшая цель — плей-офф раунд Лиги Европы.
Источник — zbirna.com
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