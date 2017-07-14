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Артем Кравец пропустит матч за Суперкубок

Форвард не успел набрать форму после травмы

  • 14.07.2017 16:49
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Sport.ua. Артем Кравец
© Sport.ua. Артем Кравец

Нападающий «Динамо» Артем Кравец, получивший травму перед началом сборов с первой командой, не сыграет в матче за Суперкубок Украины.

Форвард вернулся в общую группу только 12 июля и его игровые кондиции пока далеки от оптимальных, поэтому тренерский штаб принял решение оставить игрока в Киеве.

Ожидается, что Кравец сможет сыграть за молодежную команду «Динамо».

Матч за Суперкубок состоится 15 июля в Одессе между Динамо и Шахтером.

Источник — Sport.ua

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