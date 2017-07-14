Артем Кравец пропустит матч за Суперкубок

Нападающий «Динамо» Артем Кравец, получивший травму перед началом сборов с первой командой, не сыграет в матче за Суперкубок Украины.

Форвард вернулся в общую группу только 12 июля и его игровые кондиции пока далеки от оптимальных, поэтому тренерский штаб принял решение оставить игрока в Киеве.

Ожидается, что Кравец сможет сыграть за молодежную команду «Динамо».

Матч за Суперкубок состоится 15 июля в Одессе между Динамо и Шахтером.