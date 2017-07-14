Бонуччи уже прибыл в расположение Милана для подписания контракта

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в шаге от перехода в «Милан».
Игрок уже прибыл в расположение клуба и занимается оформлением необходимых бумаг. До конца дня о трансфере будет объявлено официально.
Ожидается, что игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год, а сам трансфер оценивают в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бонуччи отыграл 45 матчей за «Ювентус», забив пять голов.
Источник — Sport.ua
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