Бонуччи уже прибыл в расположение Милана для подписания контракта

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в шаге от перехода в «Милан».

Игрок уже прибыл в расположение клуба и занимается оформлением необходимых бумаг. До конца дня о трансфере будет объявлено официально.

Ожидается, что игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год, а сам трансфер оценивают в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бонуччи отыграл 45 матчей за «Ювентус», забив пять голов.