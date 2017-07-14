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Бонуччи уже прибыл в расположение Милана для подписания контракта

Игрок обойдется миланскому клубу в 40 миллионов евро

  • 14.07.2017 16:44
  • 444 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images, Леонардо Бонуччи
© Getty Images, Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в шаге от перехода в «Милан».

Игрок уже прибыл в расположение клуба и занимается оформлением необходимых бумаг. До конца дня о трансфере будет объявлено официально.

Ожидается, что игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год, а сам трансфер оценивают в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бонуччи отыграл 45 матчей за «Ювентус», забив пять голов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    acfred
    acfred, 14.07.2017 17:01
    0
    китайские денежки пошли в ход...
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