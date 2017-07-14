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Владимир ШАРАН: «Задача-минимум — попадание в шестерку»

Наставник «Александрии» - о предстоящем старте сезона

  • 14.07.2017 16:36
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zbirna.com
© zbirna.com

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов перед стартом сезона в Украине.

— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Наша задача-минимум — это попадание в первую шестерку. Если мы там окажемся, то, как и в прошлом чемпионате, будем ставить цель пробиться в еврокубковую зону.

— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Думаю, хуже может быть в том случае, если не прекратится отток отечественных футболистов за рубеж. А что касается улучшения конкурентоспособности нашего первенства, то это тоже пока большой вопрос. Правда, в плане финансирования некоторые команды прибавляют. Это касается Ворсклы, Черноморца, Вереса, Мариуполя, Александрии. Это дает возможность говорить о том, что предстоящий чемпионат можно будет назвать переходным. А в конце сезона посмотрим, что из этого получилось.

— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Как я могу не переживать за сборную Украины и Андрея Шевченко, с которым давно знаком? Считаю, что сине-желтым вполне реально занять второе место в своей группе.

Источник — zbirna.com

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