Владимир ШАРАН: «Задача-минимум — попадание в шестерку»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов перед стартом сезона в Украине.

— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?

— Наша задача-минимум — это попадание в первую шестерку. Если мы там окажемся, то, как и в прошлом чемпионате, будем ставить цель пробиться в еврокубковую зону.

— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?

— Думаю, хуже может быть в том случае, если не прекратится отток отечественных футболистов за рубеж. А что касается улучшения конкурентоспособности нашего первенства, то это тоже пока большой вопрос. Правда, в плане финансирования некоторые команды прибавляют. Это касается Ворсклы, Черноморца, Вереса, Мариуполя, Александрии. Это дает возможность говорить о том, что предстоящий чемпионат можно будет назвать переходным. А в конце сезона посмотрим, что из этого получилось.

— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.

— Как я могу не переживать за сборную Украины и Андрея Шевченко, с которым давно знаком? Считаю, что сине-желтым вполне реально занять второе место в своей группе.