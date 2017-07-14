Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер отправится в Одессу без кадровых проблем

«Горняки» провели заключительную тренировку перед матчем с «Динамо»

  • 14.07.2017 16:33
  • 236 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Утром 14 июля «горняки» провели заключительную сессию перед матчем за Суперкубок Украины.

Занятие было открытым для представителей СМИ, а перед его началом состоялась официальная презентация новичков команды Давида Хочолавы и Ивана Петряка. Также журналисты получили возможность пообщаться с генеральным директором донецкого клуба Сергеем Палкиным и главным тренером Паулу Фонсекой.

По словам португальского наставника, к встрече с «Динамо» готовятся все исполнители. Предыгровая сессия, длившаяся чуть больше часа, состояла из разминки, тактических упражнений и отработки стандартных положений.

На вечер у чемпионов Украины запланирован вылет в Одессу.

Напомним, поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 15 июля на стадионе «Черноморец». Начало в 21:00.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.