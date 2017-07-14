Шахтер отправится в Одессу без кадровых проблем

Утром 14 июля «горняки» провели заключительную сессию перед матчем за Суперкубок Украины.
Занятие было открытым для представителей СМИ, а перед его началом состоялась официальная презентация новичков команды Давида Хочолавы и Ивана Петряка. Также журналисты получили возможность пообщаться с генеральным директором донецкого клуба Сергеем Палкиным и главным тренером Паулу Фонсекой.
По словам португальского наставника, к встрече с «Динамо» готовятся все исполнители. Предыгровая сессия, длившаяся чуть больше часа, состояла из разминки, тактических упражнений и отработки стандартных положений.
На вечер у чемпионов Украины запланирован вылет в Одессу.
Напомним, поединок «Шахтер» – «Динамо» состоится 15 июля на стадионе «Черноморец». Начало в 21:00.
Источник — ФК Шахтер
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